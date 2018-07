n la giustizia e, con le sue dichiarazioni, si è autoaccusato di estorsione incastrando Aldo Ercolano, elemento di spicca della famiglia, non solo di sangue che comanda a Catania.I suoi verbali sono finiti al centro dell'ultima operazione eseguita dalla Guardia di Finanza contro il racket delle estorsioni, un'indagine accurata per un comando provinciale, guidato dal generale Antonio Quintavalle in sinergia con la tributaria del colonnello Francesco Ruis e il Gico di Pablo Leccese, che ha dimostrato di portare a termine investigazioni su importanti colletti bianchi, ma anche di sferrare colpi micidiali alla mafia.I VERBALI – Il pentito decide di vuotare il sacco quasi un anno fa. La sua collaborazione è rimasta, a lungo, avvolta dal silenzio. L'interrogatorio inizia con una domanda, che il pubblico ministero rivolge al collaboratore di giustizia: “Senta ma io le sto chiedendo più in particolar modo la riscossione dei crediti, cioè Aldo Ercolano si è mai occupato lui o mandava qualcuno a recuperare?”. Il pentito conferma. Aldo Ercolano “ha recuperato”. Ed è a questo punto del verbale che viene fuori il nome di Enzo Gambera, “un ragazzo che aveva una fungaia a Scordia”. Si tratta di un imprenditore “che doveva pagare dei trasporti per un totale di 25-30mila euro a una ditta di trasporti”.Il rampollo della più spietata famiglia mafiosa etnea si fa avanti, proprio per recuperare i crediti, si sarebbe preso i soldi “direttamente, con Antonio Tomaselli”. Quest'ultimo è il reggente del clan Ercolano. Ma il pentito, come fa a sapere queste cose? “Perché direttamente Aldo – svela il collaboratore – ha parlato con me, siccome sapevano che questo Enzo Gambera tramite Bruno è un amico nostro, diciamo, tramite Rocco Biancoviso. Biancoviso gli dice, . Stu Enzu Gambera, siccomu ma ddari 25mila euru, sta cosa ta spidugghi tu? Cioè, mi l'ava spidugghiari iu, mi fariti recuperari sti 25mila euro?”.Di Pietro confessa di aver “sbrigato” la pratica. “Questa cosa in pratica a purtai avanti e gli dissi, <è un bravo ragazzo, cerchiamo di metterci d'accordo, vediamo se a mille euro al mese te li può pagare, e allora fu così, io parlai con Enzo Gambera, i fici incuntrari”.L'INCONTRO – All'incontro partecipano Tomaselli e Ercolano. “Direttamente – ricorda il pentito – li portai alla fungaia in contrada Figo, parlarono di questo recupero e Aldo Ercolano gli disse,