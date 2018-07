Era in sella al suo SH 300 quando in Corso Amedeo Duca D'Aosta si è scontrato con una Fiat Punto. Schianto fatale. Nel quartiere di San Leone, il giovanissimo era conosciuto come "bananedda", per il nomignolo del padre Carmelo Ruscica e nipote di Giuseppe Ruscica, detto "banana", entrambi con diversi guai giudiziari legati alla droga.E inoltre erano stati preparati caroselli, fuochi d'artificio e magliette per dare l'ultimo saluto a "bananedda". Un corteo bloccato sul nascere dal Questore di Catania, che all'epoca ha ordinato i funerali in forma privata. Anche dopo l'intervento del senatore del Movimento Cinque Stelle Mario Giarrusso che aveva chiesto che "il funerale di un giovane non si trasformasse nell'esibizione di forza della mafia".Recita così la frase che spicca accanto al volto del giovane raffigurato sul graffito che in questi giorni è comparso tra Corso Indipendenza e via La Marmora, nel cuore di San Leone, il quartiere dove è cresciuto Eugenio Ruscica. "Bananedda" non deve essere dimenticato. Anche nel corso delle processioni della festa di sant'Agata alcuni devoti erano spuntati con la maglietta dedicata ad Eugenio Ruscica.Per Enzo Valenti, il ragazzo ucciso con colpi di revolver in piazza Palestro lo scorso dicembre per una fidanzatina contesa, addirittura, ce ne sono due . Uno in via Vittorio Emanuele e un altro uguale in piazza Gassman al Villaggio Sant'Agata.. Il graffito, la cui presenza in città è stata al centro di un articolo su LiveSicilia, era dedicato al boss di San Giorgio Iano Fichera, caduto in un agguato di mafia nel 2008. Un tributo a un mafioso che doveva essere cancellato.