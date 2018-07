Ed ora le indagini della Guardia di Finanza "Brotherhood 2" ci danno ragione. Infatti, il boss - recluso dallo scorso mese di maggio al regime del 41 bis - è definito nelle carte dell'inchiesta, coordinata dai pm Rocco Liguori e Giuseppe Sturiale, il vertice degli Ercolano. Avrebbe preso il posto d'onore riservato agli Ercolano nello scacchiere della famiglia catanese di Cosa nostra. E quando il "trono" dei Santapaola è rimasto sguarnito per i vari blitz, specialmente Kronos, ha preso in mano le redini dell'intera cosca. Forse in attesa della nomina di un santapaoliano. Perché va ricordato che il nome della famiglia mafiosa, e non certo a caso, è Santapaola-Ercolano.Curriculum criminale, intercettazioni e verbali di pentiti fanno ben capire il carisma mafioso di "penna bianca", questo il nome del boss nella malavita.Penna Bianca compare nell’elenco degli imputati del maxi processo. Tomaselli, dopo una condanna in primo grado, nel 1998 è stato assolto in appello. Il 27 febbraio 2001 a Tomaselli e Marcello Magrì, fratello di Orazio, è stato teso un agguato, che però fallisce. L’attentato sarebbe maturato nello scontro armato tra la squadra di San Giorgio e quella di Monte Po del clan Santapaola. In realtà il bersaglio, come si scopre nell’inchiesta Dionisio, doveva essere Umberto Di Fazio, all’epoca latitante. Tomaselli è arrestato nuovamente nel 2007, nel blitz Plutone. Il delfino degli Ercolano è tornato in libertà nel marzo del 2013.Luca Marino, capo del gruppo di San Giovanni Galermo, scrive a Rosario Lombardo, boss santapaoliano: “Mi dispiace li devo portare a mio zio bianco”. Per gli inquirenti è chiaro il riferimento a Tomaselli, chiamato Penna bianca o capelli bianchi. Inoltre l’appellativo “zio” è riservato solo a chi ricopre ruoli apicali. Inoltre il boss - come dimostrano anche le foto pubblicate in esclusiva sul Mensile S - sarebbe intervenuto per risolvere tensioni interne e con altri clan. E infine le rivelazioni di diversi pentiti provenienti dalle fine dei Santapaola, come Carmelo Aldo Navarria, ex referente di Belpasso e killer dei Malpassotu.