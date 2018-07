CATANIA - Alessandro Cappadonna, lo scorso dicembre, era stato arrestato da carabinieri per un furto in villa. Processato per direttissima il Tribunale di Catania, giudice Grasso, aveva concesso al giovane gli arresti domiciliari e lo aveva condannato a 2 anni e 8 mesi. Cappadonna però ha violato diverse volte gli arresti domiciliari: evasioni, poi, finalizzate a commettere reato di stalking. A quel punto il giudice ha disposto l'aggravamento della misura cautelare e ha disposto la reclusione in carcere. Il suo difensore, l'avvocato Andrea Gianninò, ha contatto il Sert che ha elaborato un preciso programma di recupero della tossicodipendenza. Il giudice, su istanza del legale che ha depositato il piano di recupero, ha disposto il ripristino della misura cautelare agli arresti domiciliari.