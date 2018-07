digitali e modelli di business nei diversi settori dell'Internet of Things. Il centro, inaugurato da Tim e Huawei, è ospitato all'interno di TIM WCAP Catania, l'hub di open innovation di TIM attivo nella regione siciliana dal 2013. L'apertura del nuovo centro dà attuazione al Memorandum of Understanding firmato dalle due aziende lo scorso 27 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Ad inaugurarlo sono stati il Responsabile Innovation di Tim Attilio Somma ed il Presidente di Huawei Italia Luigi De Vecchis.innovativa (connected cows - mucche connesse): sono questi i principali ambiti di applicazione di cui si occuperà il Business Innovation Center, con l'obiettivo di dare impulso allo sviluppo dell'Internet of Things e di supportare i processi di trasformazione digitale dell'Italia partendo dal Sud. Il centro che consentirà di sviluppare un ecosistema sul territorio di circa 30 startup e pmi innovative per orientare gli studenti verso le nuove tecnologie con l'obiettivo di generare nuovi posti di lavoro. Tra le tecnologie disponibili la cella Narrowband - IoT di Tim che, simulando una rete 5G, permette il test e lo sviluppo delle applicazioni IoT. (ANSA).