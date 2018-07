hanno arrestato nella flagranza il 32enne Giuseppe Sammiceli e l’amica 21enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo a sorprenderli ieri sera mentre in perfetta simbiosi si alternavano nei ruoli di vedetta e pusher, per piazzare le dosi di “fumo” ai loro clienti affezionati.già suddivisa in dosi, nonché circa 50 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita dello stupefacente. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono sati ambedue relegati agli arresti domiciliari.