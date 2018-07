Qui il piccolo, arrivato in condizioni critiche con difficoltà respiratorie per una grave sindrome da annegamento, è stato stabilizzato e ripreso. Nella notte, è stato supportato con un dispositivo di ossigenoterapia ad alti flussi, che ha permesso la gestione di tipo semi-intensivo in ambiente pediatrico (anziché in una terapia intensiva).

Le sue condizioni sono in netto miglioramento e la prognosi rassicurante. Il bambino resterà comunque ricoverato nell’Unità Operativa di Pediatria ancora per qualche giorno.