nel governo della città. E quali compiti avrà chi, considerato che anche in relazione ai quattro assessori designati e già in carica, non sono ancora state assegnate le deleghe. A chiedere quando si conoscerà chi lavorerà al fianco del sindaco è Giuseppe Gelsomino, neo consigliere comunale in pectore, considerato che anche i componenti del senato cittadino non sono ancora stati eletti.conoscere la composizione della Giunta - afferma Gelsomino, eletto nella lista "sammartiniana" Catania 2.0. Vorrei capire chi saranno i prossimi assessori - prosegue - se saranno otto o dieci, e chi si occuperà di cosa. Ci chiediamo inoltre - aggiunge - se si tratti di un problema politico o se, semplicemente, non si trovano le persone giuste".Gelsomino, bloccherebbe la macchina amministrativa, privando uffici e direzioni degli input politici. "Questo paraloizza un po tutto - sottolinea. Noi vogliamo conoscere chi governerà la città anche per poter costruire una buona opposizione, che sarà costruttiva ma porterà avanti le istanze di chi ci ha votato. Vogliamo capire come si muoverà il nuovo sindaco e la sua squadra".