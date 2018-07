In manette sono finiti elementi di spicco della mafia accusati di estorsione aggravata e finalizzata al recupero dei crediti. A rivolgersi alla mafia erano imprenditori commerciali catanesi.dal procuratore capo Carmelo Zuccaro, che rappresenta il seguito dell'inchiesta Brotherhood, che svelò i legami tra alcuni ambienti della massoneria ed elementi di spicco del clan Ercolano.Gli investigatori del Gico guidato dal colonnello Francesco Ruis hanno lavorato a lungo sul complesso sistema di rapporti tra mondo criminale e imprenditoriale a Catania, un sistema che comprende, come hanno svelato molte inchieste eseguite dal comando provinciale guidato dal generale Antonio Quintavalle, anche imprenditori di primo piano e insospettabili.In mattinata tutti i particolari e i nomi degli arrestati. IN AGGIORNAMENTO