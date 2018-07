. "La notte scorsa, la mano dei vandali di turno ha appiccato il fuoco a due delle casette inutilizzate del Gal Etna installate su piazza Don Bosco. Si tratta di un atto vile e grave che condanno fermamente e che mi fa comprendere, una volta di più, quanto sia necessario intervenire per dirimere una situazione di stallo che prosegue da anni. Soldi pubblici sprecati: gettati al vento e che oggi trovano anche il vanto dei balordi che sono entrati indisturbati ed hanno incendiato senza alcuna vergogna", dice. "Sto già provvedendo a verificare la questione amministrativa legata a quelle casette per comprendere quale sia, per il Comune di Biancavilla, il modo migliore di intervenire e ridare dignità a piazza Don Bosco".