Giovanni Mirulla, presidente di ConfimpreseCatania. "Sono considerati fondamentali: le Zone economiche speciali, il sostegno allo sviluppo e all’innovazione delle micro, piccole e medie imprese, la riconversione delle grandi aziende in crisi e il riordino delle funzioni di Ircac e Crias in un’ottica di razionalizzazione del sistema del credito. Il Documento di economia e finanza regionale 2019/2021 pone una adeguata attenzione alle p.m.i., ma aspettiamo che si passi dalle buone intenzioni alla buona pratica, a cominciare dallo snellimento della burocrazia e dei tempi che, per un piccolo imprenditore - conclude Mirulla - diventano spesso insostenibili".