Calcio che il 30 aprile scorso stavano andando a Matera per assistere all'incontro di calcio Matera - Catania. Aggredirono, nell'area di imbarco della Caronte & Tourist di Messina, alcuni componenti di tifoserie rivali in attesa di imbarcarsi per Villa San Giovanni. Durante l'aggressione, portata a termine con cinture e aste di bandiera, fu acceso un fumogeno e fu danneggiata un'autovettura i cui occupanti riportarono lievi ferite. Il divieto è esteso anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto dunque strade, vie e piazze che rientrano in un raggio di 300 metri dall'impianto sportivo e alle stazioni ferroviarie, metropolitane, terminal bus, autogrill e imbarcaderi. (ANSA).