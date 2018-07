Con lui anche Salvatore Leonardi e Salvatore Faro, responsabili comunali in diversi periodi del Suap, Ecologia ed Ambiente; Sebastiano Zappalà, operaio addetto agli impianti di depurazione del comune ionico; Vincenzo Ligresti, esecutore dei servizi tecnici comunali; e Giuseppe Brazzante, fontaniere al depuratore di Contrada Imperio. Al centro dell'attività investigativa, condotta dalla Guardia Costiera di Riposto, la gestione ed il funzionamento dei due impianti di depurazione in forza al comune di Calatabiano. Si tratta di quello collocato nella contrada Imperio, che serve il centro urbano e parte della frazione di Pasteria, e di quello che si trova a Contrada Livarella, nel quale confluiscono i reflui dell'altra parte della piccola frazione.Le analisi avrebbero infatti evidenziato acque in uscita con “carichi organici e sostanze inquinanti” superiori alla soglia massima consentita. A preoccupare in particolar modo i parametri dell'Escherichia coli, rinvenuto nelle acque in uscita da entrambi gli impianti, che affluiscono le une nel fiume Alcantara e le altre nel torrente Minissale. Gli esami dell'Arpa risulterebbero però completamente difformi da quelli prodotti, negli anni in esame, dalle ditte incaricate dal comune per la manutenzione dei depuratori. In realtà quei livelli di contaminazione batteriologica sarebbero assolutamente coerenti con l'iter amministrativo dei due impianti, le cui ultime autorizzazioni allo scarico sarebbero risalenti al marzo 2014. Da allora la Regione non le avrebbe più rinnovate.Martedì scorso sono stati avviati una serie di accertamenti tecnici non ripetibili agli impianti di depurazione di Contrada Imperio e di Contrada Livarella, alla presenza del consulente tecnico nominato dalla Procura, l'ingegnere Maurizio D'Amico, dei dipendenti dell'Arpa e degli eventuali consulenti tecnici nominati dagli indagati. Nel corso delle operazioni saranno prelevati reflui in ingresso ed in uscita dai due depuratori.“Questa è solo una fase preliminare - commenta il primo cittadino Giuseppe Intelisano - Si stanno compiendo una serie di verifiche. In questa fase è meglio che parlino l’avvocato ed il perito di parte”