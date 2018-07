Intorno alle 4:00 del mattino, si è verificato uno scontro con un pesante bilancio di 4 feriti, di cui due gravi ancora ricoverati in ospedale. Si tratta dell'ennesimo caso nella via dove le morti si contano a decine.che da anni si occupa della zona di San Cristoforo e del quartiere Angeli Custodi chiedendo interventi per la sicurezza, si appella al nuovo sindaco Salvo Pogliese e a tutte le istituzioni preposte affinché la via venga messa in sicurezza.. Eppure, in questa via di incidenti ne accadono continuamente. Appena sei mesi fa - ricorda l'ex consigliere - sono morte due persone e qualche giorno fa hanno rischiato la vita altri ragazzi. Non è la prima volta - continua- che si verificano gravi scontri e incidenti in questa via che necessità di un'azione reale per evitare la mattanza".