Nella mattinata odierna, intorno alle ore 09:00, gli agenti del Commissariato Librino, in collaborazione col personale del Reparto Cinofili, durante uno specifico servizio teso al contrasto del consumo e dello spaccio delle sostanze stupefacenti nel rione Librino, ha eseguito alcune perquisizioni in alcuni stabili di viale Moncada e di viale Bummacaro, al fine di riscontrare alcuni spunti info-investigativi, attraverso i quali si era appreso che, all’interno di alcuni appartamenti ivi insistenti, potesse essere celata della sostanza stupefacente.

Gli agenti, quindi, si mettevano immediatamente all’inseguimento dell’uomo, insospettiti dall’insolito atteggiamento.

La corsa si è conclusa con la cattura del fuggitivo, prima che lo stesso potesse accedere alla terrazza dello stabile, da dove, probabilmente, sarebbe riuscito a fare perdere le proprie tracce.

Il fuggiasco, a quel punto, è stato identificato nel Cunsolo e riconosciuto come latitante. L’uomo aveva trovato rifugio presso l’abitazione della nonna, per sottrarsi al provvedimento di cattura.

Dopo gli adempimenti di rito, il Cunsolo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale di Piazza Lanza, per ivi rimanere rinchiuso per scontare la pena definitiva.

La Polizia di Stato ha catturato e arrestato il pluripregiudicato Vito Cunsolo, catanese del1991, ricercato dall’aprile scorso perché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali di Catania, perché deve scontare 4 anni di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole, in via definitiva, per i reati di rapina aggravata in concorso e ricettazione aggravata in concorso, commessi a Catania nel 2010.