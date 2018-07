Per oggi era programmato il conferimento dell'incarico al perito per la trascrizione delle intercettazioni, e a sorpresa, il pm Fabio Regolo ha chiesto al Tribunale di inserire una nuova registrazione arrivata all'ufficio della Procura attraverso un esposto depositato da Gianluca Chirieleison, rappresentante della Simei spa.Anche questa volta, l'imprenditore aveva il registratore acceso e avrebbe immortalato le parole dell'ex assessore comunale.Alla richiesta del pm si è associato anche l'avvocato di parte civile, l'avvocato Gianluca Costantino. Si è invece opposto l'avvocato Carmelo Peluso, difensore dell'imputato. Il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha accolto la richiesta del pm evidenziando che si tratta di "un nuovo elemento probatorio sopraggiunto nel corso del processo" e che è un "fatto conducente ai fini della decisione".", è stato il commento dell'avvocato di parte civile, Gianluca Costantino."Non ritengo che Girlando abbia profferito alcuna minaccia. Se vera la frase secondo cui la persona offesa sarà raggiunta da una imputazione di bancarotta per il fallimento Simei - ha spiegato a LiveSiciliaCatania - non può rappresentare una minaccia realizzabile ad opera di Girlando perché è evidente che solo il curatore fallimentare e il pm possono assumere una tale iniziativa. Forse sarebbe giunto il momento di valutare le cose - ha concluso - con la dovuta serenità". Il processo è stato rinviato al 7 novembre.