con le temperature che potranno raggiungere i 38 gradi nelle zone interne, e i 34 gradi lungo le coste. Nell'area della Piana di Catania e nella Valle del Dittaino le temperature potranno addirittura arrivare ai 40 gradi.raggiungere i 25 gradi, che potrebbero arrivare a 28 gradi nei centri urbani. L'umidità si dovrebbe attestare intorno al 40%. Le temperature inizieranno a scendere dalla sera di venerdì., come viene definito dal bollettino Climatico del Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio- Sistema Nazionale di Prevenzione e Allarme per Calore del Ministero della Salute e dal Centro Nazionale di competenza prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute. Come previsto in questi casi il dipartimento comunale di Protezione Civile ha già attivato l’unità di crisi con l’allerta di servizi e strutture del Comune.