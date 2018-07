L’attività dei poliziotti etnei, resa oltremodo difficoltosa dalla fitta rete di passaggi di proprietà, prestanome e altre

messe in atto per coprire la reale appartenenza dell’ingente patrimonio direttamente riconducibile al Salanitro, è diretta a colpire il piccolo impero economico illecitamente acquisito e utilizzato per reinvestire in maniera “pulita” i guadagni del malaffare.

Tutti i beni, per un valore stimato in circa

1.300.000,00 euro, sono, adesso, irrevocabilmente

di proprietà dello Stato e gestiti dall’Agenzia per i beni confiscati alla mafia.