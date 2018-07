si festeggiano le vittorie dell’IT Archimede nella robotica, grazie alla passione e competenza del prof. Domenico Ardito, agli studenti , alle loro famiglie ed alla scuola che da anni investe risorse economiche, organizzative e gestionali nella promozione della robotica educativa. Le vittorie in questo anno scolastico sono due, una europea ed una mondiale, nella categoria Rescue Simulation Superteam.La prima competizione europea, del campionato europeo Robocup Juonior, che si è svolto a Montepulciano (Pe) ed ha visto impegnati i due studenti dell’Archimede, Daniele Naccarato della 4a A Automazione e Ludovico Papale di 4 a A Elettrotecnica. Al campionato partecipano squadre provenienti da varie nazioni europee come Russia, Portogallo, Germania e soprattutto Croazia, vice campione del mondo a Nagoya 2017.Gli studenti catanesi sono riusciti a battere i fortissimi croati nella semifinale e anche la squadra teutonica nella finale. L'istituto si è così laureato Campione d’Europa!Nella competizione mondiale a squadre in un team con Messico e Taiwan, glia alunni Giuseppe Favara, della quarta B Informatica, e Luca Montagno Bozzone, della terza B Elettronica, hanno saputo creare sinergia con le nazioni 'alleate', ottimizzando gli algoritmi e la logica dei robot fino ad arrivare agevolmente alla finalissima divenendo vice Campioni del Mondo!costituiscono per la comunità archimedea la fondata speranza che si possano creare rinnovate alleanze per promuovere e sostenere la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione delle scuole di eccellenza, com’è l’Archimede.