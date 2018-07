CATANIA - Questa mattina, all’interno della sala Raciti presso il X Reparto Mobile, il Questore di Catania Alberto Francini ha ricevuto un gruppo di sedici dipendenti che, recentemente, hanno lasciato l’Amministrazione della Polizia di Stato per essere posti in quiescenza.Assieme ai poliziotti e al personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, hanno preso parte alla breve cerimonia i familiari e i dirigenti degli uffici presso i quali, da ultimo, hanno prestato servizio.Il Questore Francini, nel suo breve discorso, ha voluto sottolineare l’importanza della memoria e dell’esperienza che questi uomini e donne della Polizia di Stato hanno maturato nel corso del loro servizio all’interno dell’Amministrazione, auspicando una continuità di partecipazione, anche da parte di chi non è più in servizio “attivo”, proprio per trasmettere questi irrinunciabili valori di affezione verso il Dovere e verso lo Stato.Proprio la dedizione allo Stato è da sempre il segno distintivo della Polizia, ha continuato il Questore, un segno distintivo che ha de sempre contraddistinto gli uomini e le donne che, sotto l’emblema dell’Aquila Turrita, contribuiscono ogni giorno alla sicurezza e al sereno vivere della collettività.Ecco l’elenco dei “neo-congedati”:Commissario del Ruolo Direttivo Speciale CIOLINO Albertodella Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Catania***Sostituto Commissario Coordinatore SORBELLO Salvatoredell’Ufficio di Gabinetto - Sezione Servizi***Ispettore Superiore BATTIATO Rosariadella Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Catania***Ispettore Superiore LA FATA Salvatoredel Commissariato di PS Librino***Ispettore Superiore SALAMONE Placidodell’Ufficio Polizia di Frontiera Catania***Ispettore Superiore CORMACI Cirinodella Squadra Mobile***Ispettore Superiore MUSUMECI Angelodella Squadra Mobile***Sovrintendente Capo Coordinatore CATANIA Francescodella Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Catania***Sovrintendente Capo Coordinatore PITTA’ Angelodell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico***Sovrintendente Capo BONGIOVANNI Angelo Mauriziodel Commissariato di PS Centrale***Sovrintendente Capo LOSI Mariodella Squadra Mobile***Sovrintendente Capo TEDESCHI Vincenzo Giuseppedella Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Catania***Assistente Capo CACCIOLA Rosanna Ritadel Commissariato di PS Acireale***Assistente Capo Coordinatore LIBERO Giuseppedel Commissariato di PS Nesima***Assistente Capo RANNO Angelodel X Reparto Mobile***Sig. MAZZA Alfiodell’Ufficio Tecnico-Logistico