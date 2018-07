Il professore milanese ha rassegnato ieri le sue dimissioni presentando una lettera dai toni fortemente polemici. L’insediamento del professore risale a circa un anno fa a distanza del quale afferma di aver ora dovuto “registrare l’assoluta carenza delle primarie condizioni per portare avanti questo impegno, nonostante il prezioso e leale contributo di un ristretto gruppo di collaboratori”.“ho cercato -dice nella sua lettera - di tener conto delle più svariate e mia sia consentito anche delle più risibili, richieste proveniente da più parti. Ma tutto ciò non è servito a nulla”.“A tutt’oggi - scrive Bellantoni - riscontro che la mia azione amministrativa risulta quotidianamente rallentata non solo apertamente ad opera di chi continua a vedere nel sottoscritto, per le ragioni più assurde e bieche, lo straniero da avversare”.“A causa di quella prassi, mi sia consentito, distorta e profondamente radicata nel tessuto amministrativo, fatta di continue e pressanti richieste, prive di alcun fondamento logico-giuridico, il cui accoglimento non mi è proprio possibile, perché condurrebbe la mia azione amministrativa lontana, oltre che dai veri obiettivi cui essa deve tendere, anche da quei principi d’imparzialità; buon andamento; efficacia ed efficienza sui quali deve fondarsi, e dal rispetto di quel principio di meritocrazia che sempre e in via esclusiva dovrebbe orientare nella valutazione del personale le scelte di chi decide, e che ha permesso in primis al sottoscritto di conseguire importanti traguardi , basati sull’effettivo impegno quotidiano”.centro di un procedimento giudiziario non ancora concluso e promosso dall’ex direttore Lucio Maggio il quale non era stato ammesso ai colloqui selettivi. Una battaglia legale che ha visto l’accoglimento al Tar della sospensiva proposta da Maggio. Proprio oggi a Roma – coincidenza – si sta infatti svolgendo l’udienza dinanzi la Corte di Cassazione per un contro ricorso presentato dallo stesso Bellantoni. I giudici, su richiesta di quest’ultimo, dovranno stabilire quale organo giurisdizionale sia effettivamente competente a decidere sulla vicenda.