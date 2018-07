Lo rende noto la Feneal, l'organizzazione Uil del settore edile, che ha proclamato otto ore di sciopero per domani con un sit-in dinanzi allo stabilimento di contrada Piraino.Nino Potenza - definiscono esuberi venti operai, tre impiegati a tempo pieno e un part-time sui sessantatre lavoratori dello stabilimento di Belpasso. Siamo di fronte a nuovi tentativi di smantellare un sito che, pur essendo dotato di uno straordinario patrimonio professionale e umano, continua a essere penalizzato con lo spostamento di linee di produzione in altre realtà del gruppo. Malgrado la nostra richiesta di chiarimenti - sottolinea Potenza - abbiamo ricevuto una risposta che non contiene alcuna indicazione sulle commesse già acquisite, né tantomeno su azioni e risorse per rilanciare lo stabilimento di Belpasso". (ANSA).