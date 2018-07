La prima edizione per una kermesse che si distingue per la presenza di eccellenze del panorama artistico internazionale. Il Teatro Antico di Taormina sarà la cornice per le quattro date di luglio (11, 12,15 e 29). La direzione artistica vanta due firme eccellenti: il M°(per la sezione pop d'autore) e il M° Marcello Giordani (per la sezione lirica). "Passione e lungimiranza sono la base di questo progetto fatto di energie ed equilibri diversi uniti da uno stesso filo conduttore. Per fare questo ho cercato eccellenze indigene tra: cantanti, registi, musicisti, collaboratori, autori e maestranze. Non è un'eccezione il maestro Vessicchio, teorico di quella filosofia che è la musica armonica naturale, figlio di una terra, la Campania, che come la Sicilia è feconda e generosa. Il teatro e la musica saranno il nostro unico timone per veleggiare leggeri e liberi, il pubblico sarà il nostro equipaggio". Ad affermarlo è Giordani. L'11 luglio si inizia con il Rigoletto, poi in replica il 15. "Il miglior soggetto in quanto ad effetto che io m’abbia finora posto in musica" così scrive Verdi ad Antonio Somma, futuro librettista di un Ballo in Maschera. Ed ancora: "la mia opera migliore in senso assoluto" scriverà in una lettera a De Santis. Si inizia con un capolavoro del melodramma verista che torna a Taormina dopo cinque anni di assenza. La regia è affidata a Bruno Torrisi, attore e regista conosciuto ed apprezzato sia in teatro che nel piccolo schermo. "Ho affrontato Rigoletto come un attore affronta un testo di prosa, indagando nell’animo dei personaggi per carpirne l’essenza. La scenografia nella sua essenzialità manterrà eleganza senza per questo sovrastare il palcoscenico, complice di quella archeologia spettacolare che è il Teatro Antico di Taormina. Ho voluto favorire, con questa messa in scena, il lavoro dei cantanti spostando le azioni in proscenio affinché si possa godere al massimo del fraseggio e dei virtuosismi canori". Il baritono Giovanni Meoni sarà Rigoletto, il soprano Desirèe Rancatore vestirà i panni della giovane Gilda, Il ruolo del Duca di Mantova sarà affidato al tenore Raffaele Abete, il basso catanese Dario Russo impersonerà Sparafucile, il mezzosoprano Anastasia Boldyreva interpreterà Maddalena, Gaetano Triscari/Conte di Monterone, Giovanni Guagliardo/Marullo, Riccardo Palazzo /Borsa, Sabrina Messina/Contessa di Ceprano e Giovanna, Gianni Giuga/Conte di Ceprano, Noemi Muschetti/paggio e Marco Zarbano/usciere. A dirigere la Medisonus Orchestra sarà il M° Angelo Gabrielli che parlando del Rigoletto così commenta: "Rigoletto è forse l’opera più rivoluzionaria di Verdi scritta fino a quel momento, molto più dei coevi Trovatore e Traviata: le arie tradizionali sono pochissime, non ci sono i soliti concertati di chiusura d’atto, abbondano i duetti e c’è un quartetto che è passato alla storia come esempio perfetto di espressione dei sentimenti contrastanti dei quattro personaggi coinvolti in un unico e armonioso pezzo d’assieme.