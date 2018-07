- una delle due quasi targata Enzo Bianco - e che il neo sindaco vuole mantenere. Anzi, cercare di rendere migliori. Dal PopUpMarketSicily al Lungomare Liberato, le intenzioni sembrano quelle di tenere e rilanciare, approfittando dell'apprezzamento da parte della cittadinanza.piazza Sciuti - scrive il sindaco sulla propria pagina, dopo essere stato a visitare il mercato pop (olare) - nel cuore del centro storico della nostra città. Una manifestazione oramai entrata nel cuore di molti catanesi, che vi partecipano con entusiasmo e coinvolgimento, avendo saputo valorizzare alcuni degli scorci più belli di Catania, a volte dimenticati, altre volte restituiti ad una vitalità diversa rispetto a quella legata alla quotidianità - continua. Avanzando poi altre proposte, come quella di organizzare il PopUpMarketSicily in corso Sicilia.e riqualificazione urbana, vadano sostenute e migliorate con correttivi - aggiunge. Per quello che può essere il ruolo del Comune quando si tratta di iniziative di natura privata; oppure, nel caso del Lungomare Liberato, pensandole in una maniera sempre più integrata con le aree circostanti, le esigenze dei tanti concittadini che vi partecipano, contemperandole con quelle degli operatori economici, della viabilità cittadina e dei residenti".ad altre alle quali sta lavorando il neo assessore alle Attività produttive (delega ancora in pectore, dato che non è stata ancora ufficializzata) Ludovico Balsamo, presente ieri pomeriggio insieme al sindaco e al dirigente del settore in piazza Sciuti. "Presenteremo le nostre idee e le iniziative in cantiere nell’imminente incontro per definire date e orari della sessione estiva del Lungomare Liberato - conclude Pogliese nel post. Si può tenere tutto insieme. Si può fare, e lo faremo perché abbiamo idee ed energie per rendere Catania più bella e moderna".