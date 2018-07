Sono due quelli registrati nella notte. Il primo a Mascali, in via Spiaggia dove è andata a fuoco una prima vettura intorno alle 3,21. Il secondo si è verificato invece ad Acireale alle 3,20 in via sacerdote Rosario Leotta. Sui rispettivi luoghi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto con le operazioni di spegnimento. Per entrambi i casi, è stato accertato si sia trattato di autocombustione. Fortunatamente, non sono stati rilevati danni a persone.