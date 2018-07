tanti, anche chi non lo ha conosciuto. Riceviamo e pubblichiamo le note di cordoglio.Gesù. Il direttore artistico, Nello Correale, e tutto lo staff organizzativo del Festival internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi si stringono attorno a Rosa e a tutta la famiglia di Sebastiano, vicedirettore artistico sin dalla nascita del Festival. Sebastiano Gesù è stato e rimane una delle figure più significative nell’ambito della critica cinematografica siciliana e nazionale. Uomo di profonda cultura, ha messo la sua passione e i suoi studi a disposizione della “sua” Sicilia e dei suoi tanti studenti, diventando vero e proprio punto di riferimento per il settore. Esprimiamo profondo cordoglio per la grave perdita che lascerà una ferita indelebile non solo per la sua famiglia e per il Festival di Marzamemi, ma per l’intero ambiente culturale siciliano".. "Con la scomparsa di Sebastiano Gesù, Catania e la Sicilia perdono un infaticabile e qualificato promotore culturale, esperto di cinema e letteratura. Con il suo impegno ha diffuso i valori della cultura nella società rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni che hanno potuto apprezzare le sue qualità umane e di intellettuale, autore di numerosi saggi e contributi culturali di alto profilo. Alla moglie e alla figlia di Sebastiano Gesù, le condoglianze dell'Amministrazione Comunale".