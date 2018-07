Un'inchiesta che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale "specializzata" in frodi informatiche.si individua una vittima, si procede alla acquisizione dei suo dati e delle credenziali di accesso alla banca su Internet tramite tecniche di hacking e, poi, utilizzando documenti falsificati, si sostituisce la sim card del truffato e si ottengono dall'istituto di credito le credenziali per operare sul conto corrente on-line. Per fare questo era utile ottenere da un dealer, con documenti falsi, la sostituzione della Sim dell'ignara vittima. Al titolare veniva disabilitata la sim, che certo non pensava a una truffa ma a un guasto. Sostituita la sim, i cybercriminali entravano nel profilo on line del cliente della banca e reimpostavano le credenziali. C'è da dire che su migliaia di tentativi, sono riusciti a concludere i "colpi" informativi in 20 casi. Almeno sono questi i dati al momento a disposizione degli investigatori della Polizia Postale di Catania, guidati da Marcello La Bella. "Anzi se ci sono persone che ritengono di essere vittime, possono segnalarlo all'autorità giudiziaria", ha detto il dirigente in conferenza stampa.. E in un lasso di tempo ridotto svuotavano il conto corrente della vittima, che se ne accorgeva solo alla lettura dell'estratto conto. Un'attività collaterale illecita del gruppo criminale erano le comuni truffe on line: che hanno fruttato almeno 20 mila euro. Venivano inseriti dei falsi annunci sui portali specializzati, si pensi a Subito.it, e si copiavano i nomi di società già esistenti che potevano essere una copertura di "garanzia" per l'utente. Gli indagati si presentavano come dipendenti di un'agenzia di recupero crediti realmente esistente, riferendo che i beni erano provento di aste fallimentari. Nell'annuncio veniva inserito un numero di telefono con cui si svolgeva la trattativa e poi l'acquirente tramite bonifico acquistava il "bene" che non avrebbe mai più ricevuto.La base operativa del gruppo organizzato è la zona jonica, tra Giarre, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia e Comuni limitrofi. La contestazione del reato associativo ha permesso di poter attivare una serie di intercettazioni che hanno blindato già le risultanze investigative di pedinamenti e raffinati controlli informatici condotti dai professionisti della Polizia Postale di Catania. "Questo criminali infatti - ha evidenziato il pm Alfio Fragalà - hanno condotte con "low risk e high benefits", cioè hanno un rischio penale basso rispetto a dei guadagni molto elevati".Luca Florio di Giarre, 27 anni; Alfio Mancuso di Giarre, 35 anni; Antonio Nucifora di Fiumefreddo di Sicilia, 25 anni. Arresti domiciliari invece per Michele Bella di Giarre, 27 anni; Filippo Giuseppe Del Popolo Chiappazzo di Giarre, 23 anni; Santo Gulino di Piedimonte Etneo, 49 anni; Giuseppe Luna di Giarre, 42 anni; Agatino Muscolino di Giarre, 24 anni; Sara Musmeci di Giarre, 22 anni; Angelo Pagano di Piedimonte Etneo, 41 anni; Giovanni Pagano di Piedimonte Etneo, 40 anni; Davide Patanè di Riposto, 25 anni; Adriano Tizzone di Giarre, 45 anni; Marco Antonio Torrisi di Giarre, 29 anni. Altre 32 persone sono indagate in stato di libertà.L'inchiesta si è aperta nel 2015 a seguito di una frode informatica ai danni di una banca on line di oltre 300 mila euro. "I nostri investigatori non si sono fermati a questo caso ma hanno allargato le indagini che hanno permesso di scoprire i nomi e il modus operandi di questo gruppo criminale", ha detto il procuratore Carmelo Zuccaro. "La sicurezza del commercio elettronico è un dato fondamentale per l'economia del Paese", ha evidenziato il magistrato. "Il Cybercrime è particolarmente insidioso - gli ha fatto eco il direttore nazionale della Polizia Postala Nunzia Ciardi - e lo riteniamo uno dei principali fatturi di turbamento del mercato". "La criminalità informatica cibernetica già oggi costituisce gran parte della criminalità che preoccupa i cittadini ed è stato stimato che nei prossimi cinque anni il 70-80% dei reati passerà attraverso il Web. Anche la criminalità organizzata farà passare la sua azione illegale attraverso modalità informatiche, quindi attrezzarsi sotto questo profilo é assolutamente indispensabile". ha detto invece il Questore di Catania Alberto Francini. "La normativa - ha aggiunto - ha individuato nella Polizia Postale l'organo di polizia deputato a combattere questo tipo di reati, e costituisce veramente l'organo di polizia 'di frontiera' di punta per questo tipo di criminalità"."Per difendersi serve più consapevolezza e attenzione - ha detto La Bella - oggi sapete, intanto, che quando la vostra sim si blocca potrebbe non trattarsi di un guasto. E quindi è buona prassi andare a controllare il conto on line. E poi attenzione alle password, magari mai usare la stessa per ogni cosa".Palermo e Reggio Calabria. Durante le perquisizioni è stato sequestrato materiale informatico che sarà sottoposto ad analisi da parte del personale specializzato della Polizia Postale.