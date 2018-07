Luca Florio di Giarre, 27 anni;

Alfio Mancuso di Giarre, 35 anni;

Antonio Nucifora di Fiumefreddo di Sicilia, 25 anni.

Misura cautelare agli arresti domiciliari:

Michele Bella di Giarre, 27 anni;

Filippo Giuseppe Del Popolo Chiappazzo di Giarre, 23 anni;

Santo Gulino di Piedimonte Etneo, 49 anni;

Giuseppe Luna di Giarre, 42 anni;

Agatino Muscolino di Giarre, 24 anni;

Sara Musmeci di Giarre, 22 anni;

Angelo Pagano di Piedimonte Etneo, 41 anni;

Giovanni Pagano di Piedimonte Etneo, 40 anni;

Davide Patanè di Riposto, 25 anni;

Adriano Tizzone di Giarre, 45 anni;

Marco Antonio Torrisi di Giarre, 29 anni.

Questa mattina è scattata una maxi operazione coordinata dalla Procura etnea in tutto il territorio nazionale. Sono 40 le persone indagate coinvolte nelle perquisizioni in corso. Diversi gli arresti disposti dal Gip di Catania che ha accolto le richieste della magistratura.Gli indagati finiti in manette sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alle frodi informatiche, accessi abusivi, sostituzioni di persona e riciclaggio.Un mondo sempre più insidioso. I particolari dell'inchiesta, denominata Sim Swap Fraud, saranno resi noti nel corso di un incontro con il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, il Questore Francini, il direttore della Polizia Postale.- Misura cautelare in carcere: