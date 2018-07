Questo è il Paese dove le donne sono costrette a nascondere il pancione altrimenti vengono licenziate, dove i giovani vanno a esportare i loro sogni lavorativi e familiari fuori, dove un figlio dai 0 ai 18 anni, secondo i dati di Federconsumatori, costa 171 mila euro” Così Gigi De Palo – Presidente nazionale Forum Associazioni familiari – da Catania in una delle sessioni conclusive del Primo festival Siciliano della Famiglia rilancia il Patto per la Natalità e conferma l’impegno del cartello di organizzazioni.“Stiamo vivendo – prosegue De Palo - un vero e proprio inverno demografico Il saldo dei nuovi nati, rispetto ai morti, è di - 180 mila, cioè nascono circa 400 mila bambini l’anno e muoiono 680 mila persone. Dobbiamo comprendere davvero che la famiglia è il petrolio della società, la soluzione al problema e non il problema stesso”.Dal sud, dalla regione più povera d’Europa con un calo preoccupante delle nascite e una migrazione sempre crescente di nuovi talenti ed energie, il mondo della società civile lancia un appello forte perché le politiche familiari tornino al centro dell’azione amministrativa e di governo.Alla prime edizione siciliana del Festival della famiglia, che ha animato Catania dal 28 giugno al 1 luglio, oltre 2 mila i partecipanti, 12 le sessioni di studio, più di 60 le testimonianze e 30 i momenti di spettacolo.È stata una manifestazione, destinata a ripetersi, che ha riunito con un’intesa forte associazionismo, mondo produttivo, Istituzioni, politica e confessioni, che per l’occasione si sono “snodate” dai loro schieramenti, discutendo insieme dei problemi reali della regione Sicilia e del Paese, riportando i diritti delle famiglie al centro delle politiche pubbliche e di sviluppo.Ha permesso di creare dei canali di comunicazione sia con il Governo regionale che con i rappresentanti dell’opposizione. Ci sono già i primi segnali positivi. Nei prossimi giorni, infatti, Maria Ippolito, Assessore Regionale alla Famiglia, è stata invitata dalla provincia di Trento per toccare con mano quelle che sono le politiche familiari. È fondamentale che si crei un dialogo tra la provincia di Trento, uno dei territori più ‘family friendly’ d’Italia, e la Sicilia, l’ultima regione per politiche familiari”.Una risposta importante quella degli amministratori locali. In uno dei focus i Comuni di Catania, San Gregorio di Catania, Leonforte (En) e Regalbuto (En) hanno ricevuto l’attestato da Luciano Malfer, Direttore Agenzia Famiglia Provincia Autonoma di Trento, che certifica l’adesione al Network dei Comuni Amici della Famiglia. Si tratta di un passo importante perché dimostra l’impegno assunto dalle amministrazioni ad avvicinare la loro agenda politica ai bisogni della gente.Presenti l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza che esprime la volontà di attuare politiche familiari partendo dalle politiche per il lavoro, mettendo così le nuove generazioni nelle condizioni di rimanere in Sicilia. Sulla stessa linea l’Assessore Fabio Cantarella, in rappresentanza del Sindaco di Catania Salvo Pogliese, pronto ad attivare di creare un percorso virtuoso con il Forum.Un Sì deciso anche da Giancarlo Cancellieri, Vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che parla di un punto di non ritorno e di un repentino cambio di rotta per “mettere in piedi politiche di welfare importanti e ridare al Paese la giusta natalità”. “Se non invertiamo la bilancia demografica - ha dichiarato Cancellieri - non riusciremo a salvare nemmeno gli strumenti basilari come il sistema sanitario e pensionistico”.“Il compito primario della politica deve essere attivare politiche familiari – ha dichiarato Luca Sammartino, Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, presente al dibattito -. Dobbiamo portare avanti delle battaglie comuni, creando una sinergia tra parti sociali e Istituzioni, per mettere in campo azioni concrete capaci di supportare la famiglia, recuperando anche i valori tradizionali di cui è portatrice”