Da qui la decisione, da parte dell'Amt, l'azienda metropolitana di trasporto pubblico, di realizzare un corto per sensibilizzare la popolazione e scongiurare tragedie. L'ultimo episodio il 4 gennaio scorso, infatti, quando un autobus in servizio a Librino viene colpito da alcuni sassi lanciati da un cavalcavia. Sulla linea 802 rossa l’autista, dopo aver sentito un rumore sordo molto forte, ferma il mezzo e si accorge che il finestrino lato guida è andato in frantumi una tragedia sfiorata per pochi millimetri. Gli autori erano quasi tutti minorenni.sensibilizzazione dell’Azienda metropolitana di trasporto che, insieme al produttore Fabio Fagone, realizzerà un cortometraggio. “Questo è un problema che non esiste solo a Catania, ma in tutta Italia – afferma Fagone produttore esecutivo del cortometraggio – sono state diverse le aggressioni anche fisiche agli autisti dei mezzi pubblici. Il cortometraggio racconta la storia di un ragazzino del quartiere e di suo nonno - prosegue Fagone: un incontro-scontro generazionale che porterà al dialogo e alla consapevolezza dell’inutilità del gesto vandalico ad un mezzo pubblico che come un boomerang e può colpire tutti”.etneo e il quartiere di Librino, sono impegnati diversi volti dello spettacolo siciliano da Tuccio Musumeci protagonista nella parte del nonno a Gino Astorina, Aldo Messineo e tanti altri che si muoveranno sotto la regia di Alfio D’Agata coadiuvato da Giuseppe Coco. Protagonisti in assoluto sono Gaetano, il nome del personaggio interpretato da un attore in erba del quartiere di Librino e Marta, la ragazzina che porterà una ventata di novità e spensieratezza al ragazzo coinvolto negli atti di vandalismo.nei festival cinematografici e in Europa con i sottotitoli in inglese – prosegue Fagone – durerà 30 minuti. Si tratta di un’idea dell’Amt che abbiamo sposato subito - conclude - e che fa parte della campagna di sensibilizzazione “Autobus sicuri”. Un messaggio forte e rivolto non solo ai più giovani in difesa del bene comune: sul mezzo colpito dalle pietre può esserci il nonno. Non quello di “Gaetano”, ma il nonno di tutti.