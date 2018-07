Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino del Gambia Ceesay Babau, classe1991, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e spaccio continuato di marijuana.

I fatti si sono svolti intorno alle ore 22:30, quando più equipaggi di Volanti sono intervenuti nel rione San Berillo Vecchio, e precisamente in quel groviglio di viuzze che circonda via delle Finanze, dove alcuni cittadini del Gambia hanno da tempo messo su una grossa piazza di spaccio di droghe del tipo leggero che serve i giovani frequentatori della “movida” catanese.

Tra il fuggi fuggi generale, gli agenti non con poche difficoltà sono riusciti a inseguire il ragazzo che poco prima di essere acciuffato dagli agenti ha lasciato cadere per terra due involucri contenenti 85 grammi di marijuana. Altri involucri contenenti erba sono stati rinvenuti nel luogo in cui il gambiano sostava con gli altri complici. Lì gli agenti hanno recuperato 200 grammi di "erba". Inoltre gli agenti hanno rinvenuto nello zainetto che portava l'uomo sulla spalle 780,00 euro in banconote di piccolo taglio, che sono stati sequestrati perché provento dello spaccio praticato fino a quel momento. Si consideri che erano ancora le ore 22:30 ed il gruppo dei gambiani è solito smerciare lo stupefacente a San Berillo fino alle 5 del mattino. Facendo una proiezione si percepisce chiaramente quale giro di affari gli stessi abbiano messo su nel rione, motivo per il quale all'accolita si stanno aggregando sempre più connazionali che girano sempre con piccole dosi di droga proprio perché consci del fatto che l'attività di spaccio in questo modo è più difficile da provare e da punire.

Secondo gli agenti, poiché la marijuana venduta è del tipo skunk, composta da germogli ognuno dei quali corrisponde ad una dose, non occorre più che la droga venga precedentemente “steccata”, basta consegnare all’acquirente un germoglio, magari avvolto sul momento in un involucro di fortuna. Questi spacciatori inoltre sono agevolati anche dalla particolare conformazione toponomastica della piazza di spaccio e dalla presenza di vedette poste ad ogni angolo del rione, visibili già dalla via Sangiuliano per chi da un’occhiata a via Delle Finanze. Nonostante tutto gli agenti di polizia sono riusciti ad individuare lo spacciatore e non perdendolo mai di vista a coglierlo nell’attività di spaccio, riuscendo quindi a bloccarlo e nonostante la forte resistenza trarlo in arresto.

Il P.M. di turno, informato dell’arresto, ha disposto per il Ceesay, il cui attuale status è quello di richiedente asilo, la conduzione alle camere di sicurezze in attesa del giudizio direttissimo.

L'antico rione, nuova roccaforte dello spaccio di erba, torna al centro della cronaca con un arresto per droga.