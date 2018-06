Dopo oltre trent'anni di presidenza, Salvo Ruffino ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di presidente dell’accademia catanese. Ieri nella sede provinciale di via Principe Nicola 18 a Catania si è svolta, infatti, l’assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo che ha visto eleggere all'unanimità e Giuseppe Gambino, nuovo presidente A.N.A.M. centro di Catania. Occasione durante la quale ha avuto luogo lo storico passaggio di consegne fra i due pilastri dell’Accademia specializzata nell’alta formazione di acconciatori uomo - donna. Gambino, maestro ed ex direttore, che di recente ha peraltro festeggiato i quarant’anni di attività, prenderà, dunque, da ora in mano le redini della scuola etnea.positivo, di questi lunghi e intensi anni. E l’emozione non poteva mancare. “Sono tanti gli anni trascorsi a guidare questa scuola. L’A.N.A.M. mi ha dato la possibilità di crescere umanamente e professionalmente e di conoscere persone straordinarie”, ha detto Ruffino rivolgendosi ai numerosi presenti fra iscritti e docenti A.N.A.M. “Per me questa è stata una seconda famiglia, piena di amici – ha proseguito – Ma non lascio a malincuore, perché so che quest’associazione con o senza di me andrà avanti, perché è ricca di persone capaci, di risorse tecniche e di un nuovo gruppo dirigente di alto livello”. Ma non è un addio. “Io continuerò ad essere presente. E rimarrò sempre a disposizione di tutti. Ci sono tanti progetti con i maestri e colleghi che vogliamo portare avanti”. Ruffino, che di recente è stato già nominato nuovo presidente regionale dell’A.N.A.M., ieri è stato eletto presidente onorario e tesoriere.l’associazione non poteva che essere Gambino, che prendendo parola, emozionato, ha detto: “Questo avvicendamento si realizzerà nel segno della continuità. Ruffino ci continuerà a stare accanto perché riteniamo la sua esperienza fondamentale per l’A.N.A.M. centro di Catania. Lo ringraziamo di cuore per quanto fatto. La sua attività in questi anni è sempre stata rivolta a beneficio della nostra scuola. E questo gli fa onore”.Ecco il nuovo Consiglio direttivo. Presidente: Giuseppe Gambino; presidente onorario e tesoriere: Salvatore Ruffino; vice presidente e segretario: Rocco Perracchio; vice segretario ed economo: Domenico Nicolosi. Responsabili tecnici e didattici: direttore didattico è Basilio Frusteri; vice direttore didattico: Giancarlo Virzi; direttore tecnico maschile: Giuseppe Criscione; direttore tecnico femminile: Salvatore Scavo; responsabile moda, Salvatore Caruso.. I maestri e gli allievi, dopo gli esami appena terminati, si preparano a partecipare al campionato del mondo che si terrà a settembre 2018 a Parigi. A volare verso la città della torre Eiffel saranno il direttore tecnico maschile Giuseppe Criscione, Mariella Surace, Daniele Belvedere e Rosario Di Bella accompagnati dal neo presidente provinciale Giuseppe Gambino e dal neo presidente regionale Ruffino. A preparare il team Catania sarà Salvo Scavo sotto la super visione del direttore tecnico nazionale e trainer Italia femminile, Daniela Sperotto e Filippo Frangia, trainer nazionale categoria maschile.