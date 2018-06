La prima chiamata ai soccorsi sarebbe arrivata alle 2,55. “ Ma i pompieri sono arrivati – racconta la giovane – solo dopo 20 minuti . E sono stati 20 minuti interminabili. Tutti continuavamo a chiamare, ci sembrava assurdo che nessuno arrivasse. Le fiamme nel frattempo diventavano sempre più alte. La più vicina stazione dei vigili del fuoco dista circa 6 minuti dalla via dove è scoppiato l’incendio. La polizia invece arriva ancora dopo, circa alle 3,35”. Angel è ancora incredula. “Non ci aspettavamo una cosa del genere. Non è un quartiere dove di solito avvengono questo genere di cose”.

In via Peppino Impastato, sono andate a fuoco 5 auto intorno alle 2,40. Il rogo, che secondo una prima ricostruzione sarebbe di natura dolosa, è divampato a causa dell’esplosione di una vettura. Le fiamme si sarebbero velocemente propagate coinvolgendo anche le altre auto, andate quasi tutte distrutte. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco. Su richiesta di questi ultimi, è anche arrivata la Polizia che sta procedendo con le indagini al fine di accertare le cause delle esplosioni e l’eventuale natura dell'incendio.E infine le ripetute chiamate ai soccorsi, che avrebbero impiegato troppi minuti per arrivare. A raccontarci cosa è accaduto è la protagonista del video, Angel. “Poteva finire peggio – dice – la tragedia si è evitata per poco. C’era tutto il vicinato riversato per strada. La gente ha iniziato a fermare le auto per evitare che transitassero lungo la via coinvolta”.