I vertici di Alleanza Coop 3.0 intervengono tramite una nota sulla vicenda che ha coinvolto l’Ipercoop Katanè. In seguito infatti ad alcuni controlli, di cui sono stati oggetto dei reparti del noto ipermercato da parte della Polizia di Stato, è stato indagato in stato di libertà il legale rappresentante poiché ritenuto responsabile di aver messo in commercio alimenti pericolosi e nocivi per la salute pubblica. Nel dettaglio, erano stati riscontrati diversi alimenti non più commestibili. In seguito infatti ad alcuni controlli, di cui sono stati oggetto dei reparti del noto ipermercato da parte della Polizia di Stato, è stato indagato in stato di libertà il legale rappresentante poiché ritenuto responsabile di aver messo in commercio alimenti pericolosi e nocivi per la salute pubblica. Nel dettaglio, erano stati riscontrati diversi alimenti non più commestibili.

vari reparti, l’ipercoop Katané è rimasto sempre regolarmente aperto svolgendo le proprie attività.

i sta invece già procedendo al ripristino, per esempio, dei rivestimenti lavabili di alcune pareti.

modo di spiegare le nostre ragioni perché siamo convinti di aver rispettato tutte le norme. Sconferma semplicemente che l’attività di disinfestazione viene effettuata regolarmente e con efficacia.fine, è una problematica comune a molte strutture simili, a cui Coop Alleanza 3.0 cerca di porre rimedio – avvalendosi di una ditta specializzata – nel rispetto delle normative vigenti in materia di fauna protetta.propri clienti, attraverso verifiche periodiche e standard di qualità molto alti. Stiamo provvedendo a tutte le verifiche interne per garantire, come sempre, sicurezza e qualità ai soci, clienti e lavoratori. Rassicuriamo intanto i consumatori catanesi e siciliani che non esiste, né è mai esistito, alcun rischio per la loro salute", conclude la nota.