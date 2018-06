una traversa della via Plebiscito, dove è divampato un grosso incendio. A fuocouna falegnameria fabbrica di bare. L’allarme è scattato intorno alle 22. Sul posto per domare le fiamme sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute con più mezzi fra cui autobotti di rincalzo. Lo spaventoso incendio ha interessato anche due abitazioni adiacenti, in via Cortile Cafiero, al momento inagibili. Non risultano fortunatamente persone coinvolte o feriti. Il personale della sala operativa si trova inoltre ancora impegnati sul luogo per effettuare le operazioni di smassamento e il minuto spegnimento. Solo a conclusione degli interventi, si potranno ipotizzare le cause dell'incendio. Sul posto anche il personale dell'Arma dei Carabinieri.