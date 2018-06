a Gela e che da allora è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania, nel giorno in cui ha compiuto 12 anni, ha dato un segnale, timido ma sufficiente a dare forza alla famiglia che da settimane aspetta qualche buona notizia dal reparto di rianimazione del nosocomio etneo. Sottoposto a una delicata operazione per rimuovere un grumo di sangue che non riusciva a riassorbirsi da solo, il piccolo è costantemente monitorato dai medici.