Quasi 2 mila i curricula ricevuti, per i 40 nuovi posti di lavoro previsti per i ristoranti di Catania. Ad essere convocati i 100 candidati che hanno superato i test on line. Nel corso della giornata i partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare i dipendenti dei ristoranti della zona per farsi raccontare la loro esperienza in azienda. I candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di formazione.