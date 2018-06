Lo ha deciso il Tribunale del Riesame che ha accolto il ricorso presentato dai difensori, gli avvocati Dario Pastore e Stefano Rametta avverso l'ordinanza emessa dal Gip di Catania nei confronti del professionista catanese accusato di truffa. Inoltre il Tribunale della Libertà ha ordinato la restituzione dei beni posti in sequestro preventivo per equivalente del valore di 756 mila euro.Il provvedimento annullato dal Riesame era scaturito dalle indagini svolte dai Finanzieri dalle quali è emerso che il professionista sarebbe stato l'ideatore di un complesso sistema fraudolento attraverso il quale, nel periodo dal 2014 al 2017, avrebbe sottratto ingenti somme di denaro ai propri clienti, assistiti nell’ambito di cause intentate in materia di lavoro per irregolare licenziamento.