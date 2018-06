per i continui contrasti che ormai avevano minato le basi del rapporto coniugale, l’anno scorso aveva deciso di separarsi dal marito. Decisione unilaterale che non è stata mai digerita dall’uomo il quale ha iniziato a tormentarla attraverso molestie, minacce, e pedinamenti. Comportamenti portati all’attenzione dell’A.G. dai carabinieri tradottisi nell’emissione di un provvedimento che obbligava l’uomo a non avvicinarsi alla ex ed ai luoghi frequentati dalla stessa.di ossessione per la donna, che nel frattempo tentava di rifarsi una vita, ha continuato nella sua azione vessatoria costringendo il giudice, informato dai carabinieri, ad inasprirne la misura cautelare con conseguente ordine di arresto e sottoposizione del reo agli arresti domiciliari.