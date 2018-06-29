Mondo forense
Esami avvocato
Gli ammessi all'orale
L'elenco completo dei candidati ammessi alle prove orali dell'esame di avvocato che si è svolto a Catania. La lettera sorteggiata è stata la - O - . Il 1° appello (facoltativo) sarà per tutti il 30/07/2018 ore 15,00 previa prenotazione (si svolgerà nei locali della Corte di Appello di Catania - secondo piano - stanza 32, previa prenotazione da effettuare tramite
l'area riservata della piattaforma ministeriale "Esame di Stato per
l'esercizio della professione forense" entro il 16/07/2018 fino alle ore
23,59). Il 2° appello (obbligatorio) partirà dal 18/09/2018 come da calendario. I calendari delle prove orali saranno disponibili dal 2 luglio.
|NOMINATIVO
|
DATA DI NASCITA
|ABATE ROBERTA
29/08/1990
|ABATE ROBERTA
13/02/1991
|ALBA VINCENZO
27/11/1987
|ALETTA DINA
26/04/1991
|ALFONSO LAURA
27/05/1983
|ALTOBELLO DOMENICO
11/03/1985
|ALTOMONTE VALERIA
30/06/1980
|AMATO PAMELA
08/05/1986
|AMENTA LUDOVICA
06/07/1988
|ANGELICO MARIALISA
01/11/1991
|ANGIRILLO ROSSELLA
14/01/1991
|ANZALONE PIERA
20/11/1988
|APRILE MARIACARLA
15/12/1987
|ARDIZZONE GIUSEPPE
04/05/1987
|ARENA ELENA
03/08/1988
|ASARO GIUSEPPE
28/08/1990
|ASSENZA GIORGIO
13/05/1991
|ASTA SEBASTIANO
16/07/1989
|ASTOLFO FEDERICO
29/09/1990
|ATTARDI STEFANO
02/11/1986
|AUGUSTO DESIRÉE
10/07/1990
|AUTERI LORENZO
19/08/1973
|AWAD SHADIA
19/05/1992
|BAGLIERI FRANCESCO
05/12/1988
|BALBO GIULIANA
21/04/1990
|BALDI ZAIRA
18/12/1983
|BALSAMO MARCELLO
09/09/1979
|BARBAGALLO AGATA
27/10/1990
|BARONE MARZIA
17/11/1985
|BARRERA NICOLETTA
09/11/1989
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|BATTAGLIA VANESSA
10/04/1984
|BELLA FABIO
25/11/1990
|BELLAVIA VALERIA LUCIA
24/06/1990
|BIANCA ROBERTA
28/02/1990
|BIUNDO JENNIFER GINA
03/09/1990
|BLANCO GIOVANNI
29/01/1985
|BODENZA MARTA
03/01/1992
|BONACCORSO ANTONINO
20/03/1990
|BONACCORSO CRISTIANA
18/08/1988
|BONGIORNO GIOVANNI
01/11/1990
|BONGIOVANNI SILVIO MATTIA
11/06/1991
|BONOMO SERENA GRACE
03/05/1990
|BOSCARINO SALVATORE
05/09/1989
|BOSCO GAETANO
25/07/1991
|BRUNO ANTONINO
03/07/1986
|BUCCERI ROSSELLA
13/12/1990
|BUCETI CHIARA MARIA ANTONIETTA
21/05/1989
|CABIBBO FABIOLA
24/01/1984
|CACCAMO MARIA LORENA
04/11/1991
|CACIA LAURA
19/03/1984
|CALANNA ELISABETTA
09/04/1987
|CALÌ CONCETTA VALERIA
17/11/1987
|CALÌ SERAFINA
10/06/1982
|CAMPAGNA ALESSANDRO
17/06/1989
|CAMPAGNA GIULIA
26/10/1985
|CAMPO GIULIA
29/12/1991
|CANDIANO STEFANIA
22/08/1987
|CANNARELLA CARMEN
23/02/1981
|CANNARELLA GIANLUCA
27/09/1991
|CANNIZZARO FEDERICA
17/06/1987
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|CANNIZZO ILENIA
12/12/1987
|CANNIZZO NUCCIA
06/03/1974
|CANTARO GIOVANNI
17/05/1985
|CARDILLO ANTONELLA
17/03/1990
|CARNIBELLA GIUSEPPINA
04/01/1988
|CARPENZANO MIRIAM
02/06/1989
|CARPINO GIUSEPPE
07/05/1981
|CARRABINO ANTONINO
26/04/1990
|CARRERA SONIA
31/08/1982
|CARUSO ALICE
24/03/1990
|CARUSO CARMELA
30/06/1957
|CARUSO FEDERICO
06/03/1991
|CARUSO GRAZIANO GASPARE
09/07/1979
|CASCONE ELISA
04/11/1984
|CASTIGLIONE ANTONIO
25/05/1990
|CASTRONOVO FRANCESCA
21/11/1984
|CATALANO MIMMA
24/12/1983
|CATANIA TINDARA CHIARA GIUSEPPINA
19/03/1988
|CATANIA VALENTINA
09/01/1986
|CATENA ISABELLA
21/08/1987
|CAVALLARO MARIAFLAVIA
23/11/1989
|CHIARENZA ANGELA
15/01/1986
|CICCARELLO ALESSIA
25/07/1990
|CICCIARELLA FRANCESCA RENATA
10/03/1982
|CICCIARELLA VALENTINA
14/02/1991
|CILIA ELISABETTA
03/07/1991
|CILIA FEDERICA
26/07/1990
|CIRAMI MARTINA
17/02/1981
|COCIMANO FLAVIA
27/07/1988
|COCO LARA MARIA
31/01/1989
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|COLLETTI PIERLUIGI
20/07/1976
|COLLURA CRISTIANA
25/02/1989
|COLOMBINO ANTONELLA
28/04/1986
|CONIGLIARO CANCELLIERE GAETANO
27/09/1988
|CONOSCENTI MARIA PIA
25/05/1988
|CONSIGLIO DANIELE
22/07/1982
|CONTI BELLOCCHI VALENTINA
28/06/1986
|CONTI FEDERICA
06/03/1990
|CONTI MARIA GIOVANNA
07/07/1992
|COPPOLINO FLAVIA
20/09/1987
|CORRADO ROSARIA
20/09/1984
|CORSARO DENISE MARIA DOMINGA
17/06/1992
|CORVA CRISTIANA BENEDETTA
21/10/1989
|COSENTINO SILVIA
17/05/1989
|COSTA ANDREA GAETANO
21/11/1991
|CRISPI VALERIA
11/02/1990
|CURCURUTO ANDREA
17/05/1990
|CURUNELLA MONICA MARIA
17/04/1982
|DAMIANO ALESSIA
25/07/1988
|D'ANGELO TIZIANA NICOLETTA
04/11/1987
|D'ANNA MARIANGELA
07/06/1985
|DAQUINO DARIO
06/04/1984
|D'AQUINO VALERIA ANGELA
04/12/1979
|D'ASERO ROSARIO
06/06/1987
|DE FILIPPO LUCIANELLA
27/04/1987
|DE FILIPPO MARIALUCIA
16/03/1988
|DE MARIA ROSA
28/07/1990
|DE ORLANDO LORIS
05/02/1988
|DE TOMMASO VALERIA
19/01/1987
|DEL MONTE ILENIA
12/03/1989
|DELACROCE LAURA
11/12/1988
|DELPOPOLO BRUNO GIOVANNI
31/05/1986
|DENARO CARMELO
18/11/1990
|DI BARI MARTINA
03/09/1987
|DI BELLA GOZZI KATIA CATENA
12/04/1976
|DI BENEDETTO GIANLUIGI
29/06/1983
|DI CAUDO MARTINO VITALIANO
09/06/1988
|DI FRANCO MARIA ELENA
01/02/1988
|DI GIORGIO ANDREA
20/11/1990
|DI GRANDE UMBERTO
09/03/1987
|DI LUCA ROSARIO
01/08/1981
|DI MARIA RENDA MARTA
07/08/1990
|DI MARTINO JESSICA
15/12/1989
|DI MAURO CLAUDIO
16/06/1983
|DI MAURO FABRIZIO
26/07/1989
|DI NOTO ADRIANA
27/10/1990
|DI PASQUALE ENRICA
12/05/1989
|DI PASQUALE FRANCESCA
31/05/1988
|DI PRIOLO LUCIA
23/01/1961
|DI RAIMONDO GIULIA AGATA
08/02/1989
|DI TRAPANI DANTE
18/10/1982
|DI TRAPANI GIORGIA
06/06/1991
|D'IGNOTI STEFANO
25/12/1988
|DIMARIA VERONICA
10/05/1983
|DIMARTINO SALVATORE
31/05/1988
|DIPASQUALE ANGELO
01/07/1985
|DIPASQUALE CONCETTA
05/12/1974
|DIPIETRO MARICA
31/03/1991
|DISTEFANO GIORGIO
27/10/1988
|DOTTORE ANDREA
07/09/1982
|EMANUELE CHIARA MARIA
08/03/1988
|FALLICA GIORGIA
06/04/1991
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|FALLICO LAURA
03/06/1991
|FARACI LINO
07/04/1987
|FARACI SALVATORE CARMINE
10/04/1989
|FASSARI GIANLUCA
21/07/1987
|FAZZINA CAROLINA
04/03/1988
|FAZZINO MARIAROSA
03/08/1985
|FICHERA FEDERICA GIUSY
01/06/1990
|FICHERA LAURA
08/10/1991
|FIGURA ALESSANDRA
05/03/1986
|FILETTI MARIA
10/03/1990
|FINOCCHIARO BIAGIO
29/01/1986
|FINOCCHIARO MARIA ANTONIETTA
11/05/1984
|FISCELLA DANIELA
15/07/1985
|FLORIDDIA ALESSIA
11/10/1991
|FONTANELLA GIOVANNI
14/05/1987
|FORTE GIULIA
11/04/1990
|FORTUNA MONIA
20/06/1985
|FRASCA CACCIA ANTONELLA
10/09/1991
|FRASCA GIOVANNI
26/05/1985
|FRESTA ELEONORA
11/02/1991
|FRESTA STEFANIA
06/05/1987
|FRONTE FEDERICA
08/01/1991
|FUCCELLA JENNIFER
17/07/1989
|FUCILE MONIKA
10/08/1990
|FURNERI AGATA
06/04/1988
|GAGLIANO JLENIA CONCITA
09/08/1982
|GALESI GAETANO GABRIELE
03/09/1990
|GALVAGNA GIUSEPPE
09/02/1982
|GALVAGNO MARTINA
21/11/1988
|GAMBADORO MARIA DOMENICA
08/09/1978
|GAMBUZZA ANTONIETTA
15/08/1975
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|GAROZZO ALESSANDRA
13/01/1981
|GERACE SARA
15/05/1983
|GERACI VINCENZO
12/06/1990
|GERVASI GIANCARLO
25/08/1982
|GIAMMELLO MARTA
28/05/1992
|GIANNETTO VALENTINA
10/03/1989
|GIANNINO' SERGIO
01/05/1988
|GIANNONE ANNALISA
08/11/1988
|GIANNONE GIANLUCA
26/07/1976
|GIGANTE ADRIANA
30/12/1972
|GIUGA TOMMASO
05/08/1990
|GRANIERI SIMONA
18/10/1991
|GRASSO ELEONORA
22/02/1992
|GRASSO GIONATHAN
14/06/1987
|GRECO DARIO
18/12/1981
|GUCCIONE ALESSANDRA
12/05/1990
|GUGLIOTTA DANIELE
18/04/1986
|GUGLIOTTA MARIA
16/09/1986
|GULLETTA GABRIELE
28/07/1986
|GULLOTTA DOROTEA MARIA
08/09/1990
|GUZZARDI ROBERTA
07/02/1991
|IABICHINO MARIA LUCIA
14/12/1986
|IACONO ALESSIA
21/06/1984
|IANNI FRANCESCO
28/04/1981
|IDONEA FRANCESCA DANIELA
02/07/1980
|ILACQUA FORTUNATA
27/09/1991
|IMPOCO STEFANIA
24/05/1991
|INCARDONA SIMONA MARIA
14/05/1990
|INSANGUINE ANNA MARIA
05/03/1983
|IUPPA GLORIA MARIA RACHELE
17/08/1991
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|JAMAL EDDINE FADWA
29/03/1990
|JAMICELI CATERINA
05/09/1990
|LA MASTRA FRANCESCO
15/07/1985
|LA SPINA CARLOTTA
24/10/1990
|LA SPINA EMILIA MARIA VIOLETTA
09/05/1987
|LABRUNA LAURA
16/05/1989
|LANZA SIMONA
08/11/1990
|LAUDANI ROBERTA
02/09/1978
|LAVENIA CINZIA
27/11/1976
|LE METRE GIANMARIA
20/09/1988
|LEANZA LINA
08/04/1983
|LEANZA ROBERTA
15/05/1991
|LEANZA VERONICA ERMELINDA
11/06/1985
|LEONARDI ALESSIA
18/05/1990
|LEONARDI MARIKA
13/07/1990
|LEOTTA SANTI
11/03/1991
|LIBERTI LUCA ALFONSO
16/02/1991
|LICCIARDELLO JESSICA
21/05/1990
|LICITRA ALESSIA
03/02/1988
|LIMOLI SALVATORE
11/09/1979
|LIOTTA ANGELO
20/06/1990
|LISI SILVIA
18/12/1987
|LIVADIA VITO
07/08/1984
|LO BIANCO ANDREA
25/09/1990
|LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA
07/03/1992
|LO RE FLAVIA
20/02/1978
|LO TAURO GIORGIA
18/12/1990
|LOMBARDO ANTONIO
24/04/1990
|LOMBARDO FRANCESCO
19/12/1985
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|LOMBARDO OLIVIA MARIA
19/09/1989
|LONGHITANO ROBERTA
28/11/1990
|LONGO DARIO
31/05/1988
|LOPES FRANCESCO
28/09/1990
|LOREFICE LAURA
23/10/1991
|LOTTA DANIELE
26/08/1988
|MACCA MARIALAURA
22/03/1989
|MACCARRONE CONCETTA
02/02/1991
|MACCAVINO PIETRO
27/09/1989
|MACCORA ALESSIA ROSALIA
11/01/1982
|MAGNANO GIOVANNI
12/03/1991
|MAGNANO SAN LIO NICOLETTA
19/03/1988
|MAGRA MARIA CATENA LETIZIA
30/09/1987
|MAINENTI FRANCESCO GIOVANNI
30/11/1983
|MAIORANA LAURA SERENA
15/06/1985
|MALAFARINA FRANCESCA
16/01/1983
|MALENA ROSINA
01/05/1988
|MALLIA ENRICO
04/11/1988
|MALTESE DALIA
16/12/1980
|MANCUSO VENERA
14/12/1986
|MANDARA ANTONIO GIOVANNI
23/06/1988
|MANGANO NOEMI
11/01/1989
|MANGIAMELI CRISTIAN ORAZIO
08/01/1984
|MARINO FRANCESCO ANTONIO
19/07/1990
|MARINO GIUSEPPE
19/07/1991
|MARLETTA ELENA AGATA MARIA
08/12/1973
|MARLETTA MARTINA
14/09/1988
|MARTINEZ MARCO
08/03/1985
|MARZÀ FRANCESCO
18/02/1987
|MASCALI VALENTINA
04/02/1985
|MAUGERI ALESSANDRO LUCIANO
31/01/1990
|MAURO MARIALETIZIA
24/08/1984
|MAZZEPPI ANTONINO
30/08/1990
|MAZZURCO MASI LORENA
12/04/1989
|MESSINA GIULIA
18/10/1989
|MESSINA PATRIZIA
06/07/1988
|MESSINA SILVIA
23/01/1990
|MESSINEO STEFANO
02/04/1991
|MICA GIULIA
14/05/1990
|MICCICHE' ALESSANDRO
27/03/1984
|MILARDI ALESSIA
06/09/1986
|MODICA RAIMONDO PIERPAOLO MARIA
29/06/1975
|MONACO CHIARA
17/08/1991
|MONTONERI BRIGIDA
17/08/1985
|MORANA ENRICO
19/04/1989
|MOTTA FISAULI ALESSIO
09/09/1982
|MUDANÒ STEFANO
24/12/1980
|MURÈ VALERIA
01/04/1989
|NAIMO GIADA
12/06/1982
|NARCISI LUCIA
04/11/1989
|NASTASI ROBERTA
02/09/1989
|NESPOLA AURORA
14/09/1979
|NICOLOSI DIEGO
03/05/1985
|NICOSIA ALESSANDRO
17/04/1989
|NICOSIA ANDREA GIOVANNI
28/03/1987
|NICOTRA GIUSY
17/11/1986
|NUMINI ALESSANDRO
26/08/1983
|OCCHIPINTI MARIA PAOLA
25/09/1989
|ODDO STEFANO
31/05/1991
|ORLANDO WALTER
22/01/1990
|PACE MASSIMILIANO
24/01/1990
|PACINO ANNA
28/03/1965
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|PAGANO GIULIA
06/08/1991
|PAGLIARO YLENIA ANTONIETTA
22/10/1990
|PALUMBO ADELE
13/03/1990
|PANCRAZI ILENIA
13/04/1989
|PAPPALARDO DAVIDE
18/01/1992
|PARAVIZZINI GIULIA
15/04/1986
|PARISI LAURA
12/01/1986
|PARISI MARILENA
23/12/1986
|PASTORELLO CHIARA
12/01/1989
|PATANÈ MARIA CRISTINA
07/04/1989
|PATTI ANNALISA
26/07/1981
|PEDALINO ANTONIO
03/07/1985
|PELLEGRITI MARIA
19/08/1976
|PENNISI GUGLIELMO
01/12/1991
|PENNISI MARIA FRANCESCA
28/04/1987
|PENNISI MICHELE PLACIDO
11/09/1992
|PENNISI SARAH
02/11/1988
|PEPI FAUSTO
21/11/1983
|PERA VINCENZO
07/10/1976
|PEREZ MORENO SERGIO MARIA
26/04/1987
|PERNICONE FRANCESCO LUCA FABIO
25/04/1983
|PETRALIA ISABELLA
12/12/1978
|PETRALIA PIERA
25/05/1991
|PIANTICELLA LARA
01/08/1989
|PICCIONE GIULIA GIUSTINA ISABELLA
10/10/1988
|PINTO FEDERICA
21/03/1992
|PIRRERA LUANA
04/07/1989
|PISTARA' NICOLETTA
17/07/1989
|PITTARI ANNALISA
09/01/1992
|PLACENTI MARIA FRANCESCA
10/05/1988
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|PLATANIA CRISTINA VITTORIA
26/10/1985
|PLATANIA ELEONORA
19/04/1983
|PLUMARI LUCA GIOVANNI
26/05/1985
|POIDOMANI ANGELICA
27/02/1984
|POLICASTRI AMALIA
27/07/1991
|POLITINO CATERINA
14/06/1990
|POLIZZI DANIELA
27/03/1991
|PORTO EVA SCOLASTICA
19/09/1983
|PORTO SANTINA
16/02/1978
|PRESENTE STEFANIA
12/11/1967
|PRIVITERA GAETANA
23/10/1979
|PROFETA GIOVANNA
30/06/1990
|PROVENZANO MARIA AZZURRA
28/10/1991
|PUCCIA ANDREA
06/01/1986
|PUGLISI ROSARIO
29/10/1987
|QUACINELLA MARTINA
20/07/1991
|QUARTARONE FRANCESCA
21/08/1979
|QUATTROCCHI GIOVANNA FRANCESCA
13/08/1988
|QUATTRONE MARIAFRANCESCA
28/07/1986
|RACITI GABRIELLA
26/05/1990
|RANFALDI MARIA ROSA RITA
24/04/1984
|RANNO STEFANO ANTONIO
13/10/1987
|RAPISARDA ANTONIO
12/01/1987
|RAPISARDA CRISTINA
03/06/1991
|RAPISARDA GIULIA
08/07/1990
|RAPISARDA ROBERTO
30/11/1989
|RAVALLI ALBERTO
27/03/1989
|RENDA ROSA ELENA
01/09/1986
|RICCERI MARCO
22/05/1988
|RICCOTTI MARIA VITTORIA
24/11/1991
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|RIOLO JESSICA
16/06/1989
|RIVOLI FILIPPO
30/05/1983
|RIZZO BARBARA
07/03/1992
|ROMANO GAETANO ANTONINO
12/03/1986
|ROMANO MARIA GIULIA IOLANDA
17/09/1991
|RUSSO CRISTINA ANGELA
05/04/1973
|RUSSO ELEONORA
03/02/1988
|RUSSO FRANCESCO
10/09/1985
|RUSSO MARIANGELA
19/10/1990
|RUSSO MOROSOLI ROBERTO
10/06/1987
|SAGGIO GIULIANA
16/08/1987
|SAITTA EUGENIO
09/05/1988
|SALEMI ALESSIA
06/06/1991
|SALERNO CARLOTTA GIUSEPPA
09/06/1981
|SALLEMI CHIARA
20/05/1985
|SALMERI ANTONINO
06/10/1992
|SALONIA ALESSIA FRANCESCA
16/04/1985
|SAMMARTINO SALVATORE
30/05/1986
|SANFILIPPO CLAUDIO
23/06/1984
|SANTAGATI GIUSEPPE
21/07/1980
|SANTAGATI GIUSEPPE SAVERIO
05/10/1990
|SANTONOCITO MICHELA
16/07/1989
|SANTORO IRENE
13/05/1989
|SANTORO SIMONA
20/05/1992
|SARDO MARTINA RITA
21/09/1986
|SAVARINO ELENA
26/10/1982
|SAVOCA SABRINA CONCETTA
08/12/1991
|SCALA ELISABETTA
08/02/1990
|SCALIA CLAUDIA MARIA
21/09/1990
|SCALISI DAVIDE
21/12/1988
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|SCALONE FRANCESCO
07/12/1986
|SCANDALIATO MASSIMILIANO
29/10/1985
|SCANDURA ALESSIO
24/12/1990
|SCARANTINO DARIO
01/08/1988
|SCARFONE SIMONA IDA
14/11/1990
|SCEBBA MARCO
25/11/1990
|SCIAROTTA SANDRO
03/11/1986
|SCIBETTA CHIARA
13/07/1989
|SCIUTO SANDY
04/03/1987
|SCOLLO SERGIO
10/09/1981
|SCROFANI STEFANIA
14/06/1978
|SCROFANI VIVIANA
16/04/1990
|SERGI ANDREA
15/03/1991
|SFRAGANO ERNESTO
23/09/1973
|SICILIANO GIULIANA
22/06/1984
|SIGNORELLI MARIA FRANCESCA
28/08/1991
|SILVI MARCHINI RAISSA
20/09/1990
|SINERI GIORGIA
29/06/1989
|SINOPOLI MARCO
27/02/1990
|SPADOLA MARIA
07/07/1990
|SPARTANO CATERINA CONCETTA
15/10/1981
|SPEZZI LETIZIA ANTONELLA
12/11/1985
|SPINA ROSARIA
09/10/1985
|SQUADRITO ALFIO
27/06/1989
|STATELLO JOSEPHINE
15/07/1981
|STELLA CLAUDIA
05/10/1985
|STERLINO PAOLO
20/02/1983
|STRANO STEFANIA
13/08/1988
|SUDANO CARMELO
10/04/1978
|TARANTELLO LUIGI
19/09/1985
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|TELARO VINCENZO
27/05/1991
|TIDONA VALERIA
09/02/1987
|TIMPANARO SONIA
26/06/1987
|TIRENNA ROSSANA
17/06/1989
|TOMARCHIO MARIA DANIELA
11/12/1978
|TOMARCHIO PAOLA
30/06/1990
|TOMASELLI CLAUDIA
28/06/1990
|TOMASI FEDERICA
12/09/1991
|TORNABENE GIOVANNA
01/07/1985
|TORRISI DANIELA
05/05/1984
|TORRISI NADIA
13/09/1989
|TOSCANO EMANUELA RITA
26/09/1987
|TOSCANO LAURA
18/09/1988
|TRAINA BARBARA
23/11/1981
|TRISCARI FLORIANA MARIA ANNETTA
17/11/1983
|TROINA GIOVANNI
15/07/1989
|TROVATO GRAZIA FEDERICA
01/07/1986
|TUZZA GIUSEPPINA
04/07/1986
|UCCELLATORE PAOLA
12/04/1990
|UCCELLO SORAYA
28/08/1986
|URZÌ CARMELO
03/07/1986
|VADALÀ SERENA
16/05/1988
|VALENTI CHIARA
20/04/1989
|VANELLA CARMELO
12/07/1981
|VARCHITTA GIUSEPPE GRAZIANO
19/07/1980
|VASSALLO ANTONIO
04/02/1988
|VELOCE ROBERTA
20/02/1989
|VERZÌ CARMELO
12/03/1985
|VIRGILLITO FRANCESCA
19/07/1988
|VITALE ALESSANDRA
21/12/1984
|NOMINATIVO
|DATA DI NASCITA
|VITALE MARINA
01/05/1984
|VITALE VINCENZA
09/09/1983
|ZAPPALA' SANTI GIANFRANCO
10/10/1973
|ZAPPULLA ANDREA
14/10/1989
|ZAPPULLA CONCETTA
22/04/1985
|ZERBO NOEMI
17/05/1988
|ZUPPELLI SILVIA
22/01/1991