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avvocati, elenco ammessi prova orale, Cronaca

Ecco l'elenco pubblicato sul sito della Corte d'Appello di Catania.

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L'elenco completo dei candidati ammessi alle prove orali dell'esame di avvocato che si è svolto a Catania. La lettera sorteggiata è stata la - O - . Il 1° appello (facoltativo) sarà per tutti il 30/07/2018 ore 15,00 previa prenotazione (si svolgerà nei locali della Corte di Appello di Catania - secondo piano - stanza 32, previa prenotazione da effettuare tramite
l'area riservata della piattaforma ministeriale "Esame di Stato per
l'esercizio della professione forense" entro il 16/07/2018 fino alle ore
23,59). Il 2° appello (obbligatorio) partirà dal 18/09/2018 come da calendario. I calendari delle prove orali saranno disponibili dal 2 luglio.
NOMINATIVO 

DATA DI NASCITA
ABATE ROBERTA

29/08/1990

ABATE ROBERTA

13/02/1991

ALBA VINCENZO

27/11/1987

ALETTA DINA

26/04/1991

ALFONSO LAURA

27/05/1983

ALTOBELLO DOMENICO

11/03/1985

ALTOMONTE VALERIA

30/06/1980

AMATO PAMELA

08/05/1986

AMENTA LUDOVICA

06/07/1988

ANGELICO MARIALISA

01/11/1991

ANGIRILLO ROSSELLA

14/01/1991

ANZALONE PIERA

20/11/1988

APRILE MARIACARLA

15/12/1987

ARDIZZONE GIUSEPPE

04/05/1987

ARENA ELENA

03/08/1988

ASARO GIUSEPPE

28/08/1990

ASSENZA GIORGIO

13/05/1991

ASTA SEBASTIANO

16/07/1989

ASTOLFO FEDERICO

29/09/1990

ATTARDI STEFANO

02/11/1986

AUGUSTO DESIRÉE

10/07/1990

AUTERI LORENZO

19/08/1973

AWAD SHADIA

19/05/1992

BAGLIERI FRANCESCO

05/12/1988

BALBO GIULIANA

21/04/1990

BALDI ZAIRA

18/12/1983

BALSAMO MARCELLO

09/09/1979

BARBAGALLO AGATA

27/10/1990

BARONE MARZIA

17/11/1985

BARRERA NICOLETTA

09/11/1989

NOMINATIVODATA DI NASCITA
BATTAGLIA VANESSA

10/04/1984

BELLA FABIO

25/11/1990

BELLAVIA VALERIA LUCIA

24/06/1990

BIANCA ROBERTA

28/02/1990

BIUNDO JENNIFER GINA

03/09/1990

BLANCO GIOVANNI

29/01/1985

BODENZA MARTA

03/01/1992

BONACCORSO ANTONINO

20/03/1990

BONACCORSO CRISTIANA

18/08/1988

BONGIORNO GIOVANNI

01/11/1990

BONGIOVANNI SILVIO MATTIA

11/06/1991

BONOMO SERENA GRACE

03/05/1990

BOSCARINO SALVATORE

05/09/1989

BOSCO GAETANO

25/07/1991

BRUNO ANTONINO

03/07/1986

BUCCERI ROSSELLA

13/12/1990

BUCETI CHIARA MARIA ANTONIETTA

21/05/1989

CABIBBO FABIOLA

24/01/1984

CACCAMO MARIA LORENA

04/11/1991

CACIA LAURA

19/03/1984

CALANNA ELISABETTA

09/04/1987

CALÌ CONCETTA VALERIA

17/11/1987

CALÌ SERAFINA

10/06/1982

CAMPAGNA ALESSANDRO

17/06/1989

CAMPAGNA GIULIA

26/10/1985

CAMPO GIULIA

29/12/1991

CANDIANO STEFANIA

22/08/1987

CANNARELLA CARMEN

23/02/1981

CANNARELLA GIANLUCA

27/09/1991

CANNIZZARO FEDERICA

17/06/1987

NOMINATIVODATA DI NASCITA
CANNIZZO ILENIA

12/12/1987

CANNIZZO NUCCIA

06/03/1974

CANTARO GIOVANNI

17/05/1985

CARDILLO ANTONELLA

17/03/1990

CARNIBELLA GIUSEPPINA

04/01/1988

CARPENZANO MIRIAM

02/06/1989

CARPINO GIUSEPPE

07/05/1981

CARRABINO ANTONINO

26/04/1990

CARRERA SONIA

31/08/1982

CARUSO ALICE

24/03/1990

CARUSO CARMELA

30/06/1957

CARUSO FEDERICO

06/03/1991

CARUSO GRAZIANO GASPARE

09/07/1979

CASCONE ELISA

04/11/1984

CASTIGLIONE ANTONIO

25/05/1990

CASTRONOVO FRANCESCA

21/11/1984

CATALANO MIMMA

24/12/1983

CATANIA TINDARA CHIARA GIUSEPPINA

19/03/1988

CATANIA VALENTINA

09/01/1986

CATENA ISABELLA

21/08/1987

CAVALLARO MARIAFLAVIA

23/11/1989

CHIARENZA ANGELA

15/01/1986

CICCARELLO ALESSIA

25/07/1990

CICCIARELLA FRANCESCA RENATA

10/03/1982

CICCIARELLA VALENTINA

14/02/1991

CILIA ELISABETTA

03/07/1991

CILIA FEDERICA

26/07/1990

CIRAMI MARTINA

17/02/1981

COCIMANO FLAVIA

27/07/1988

COCO LARA MARIA

31/01/1989

NOMINATIVODATA DI NASCITA
COLLETTI PIERLUIGI

20/07/1976

COLLURA CRISTIANA

25/02/1989

COLOMBINO ANTONELLA

28/04/1986

CONIGLIARO CANCELLIERE GAETANO

27/09/1988

CONOSCENTI MARIA PIA

25/05/1988

CONSIGLIO DANIELE

22/07/1982

CONTI BELLOCCHI VALENTINA

28/06/1986

CONTI FEDERICA

06/03/1990

CONTI MARIA GIOVANNA

07/07/1992

COPPOLINO FLAVIA

20/09/1987

CORRADO ROSARIA

20/09/1984

CORSARO DENISE MARIA DOMINGA

17/06/1992

CORVA CRISTIANA BENEDETTA

21/10/1989

COSENTINO SILVIA

17/05/1989

COSTA ANDREA GAETANO

21/11/1991

CRISPI VALERIA

11/02/1990

CURCURUTO ANDREA

17/05/1990

CURUNELLA MONICA MARIA

17/04/1982

DAMIANO ALESSIA

25/07/1988

D'ANGELO TIZIANA NICOLETTA

04/11/1987

D'ANNA MARIANGELA

07/06/1985

DAQUINO DARIO

06/04/1984

D'AQUINO VALERIA ANGELA

04/12/1979

D'ASERO ROSARIO

06/06/1987

DE FILIPPO LUCIANELLA

27/04/1987

DE FILIPPO MARIALUCIA

16/03/1988

DE MARIA ROSA

28/07/1990

DE ORLANDO LORIS

05/02/1988

DE TOMMASO VALERIA

19/01/1987

DEL MONTE ILENIA

12/03/1989

DELACROCE LAURA

11/12/1988

DELPOPOLO BRUNO GIOVANNI

31/05/1986

DENARO CARMELO

18/11/1990

DI BARI MARTINA

03/09/1987

DI BELLA GOZZI KATIA CATENA

12/04/1976

DI BENEDETTO GIANLUIGI

29/06/1983

DI CAUDO MARTINO VITALIANO

09/06/1988

DI FRANCO MARIA ELENA

01/02/1988

DI GIORGIO ANDREA

20/11/1990

DI GRANDE UMBERTO

09/03/1987

DI LUCA ROSARIO

01/08/1981

DI MARIA RENDA MARTA

07/08/1990

DI MARTINO JESSICA

15/12/1989

DI MAURO CLAUDIO

16/06/1983

DI MAURO FABRIZIO

26/07/1989

DI NOTO ADRIANA

27/10/1990

DI PASQUALE ENRICA

12/05/1989

DI PASQUALE FRANCESCA

31/05/1988

DI PRIOLO LUCIA

23/01/1961

DI RAIMONDO GIULIA AGATA

08/02/1989

DI TRAPANI DANTE

18/10/1982

DI TRAPANI GIORGIA

06/06/1991

D'IGNOTI STEFANO

25/12/1988

DIMARIA VERONICA

10/05/1983

DIMARTINO SALVATORE

31/05/1988

DIPASQUALE ANGELO

01/07/1985

DIPASQUALE CONCETTA

05/12/1974

DIPIETRO MARICA

31/03/1991

DISTEFANO GIORGIO

27/10/1988

DOTTORE ANDREA

07/09/1982

EMANUELE CHIARA MARIA

08/03/1988

FALLICA GIORGIA

06/04/1991

NOMINATIVODATA DI NASCITA
FALLICO LAURA

03/06/1991

FARACI LINO

07/04/1987

FARACI SALVATORE CARMINE

10/04/1989

FASSARI GIANLUCA

21/07/1987

FAZZINA CAROLINA

04/03/1988

FAZZINO MARIAROSA

03/08/1985

FICHERA FEDERICA GIUSY

01/06/1990

FICHERA LAURA

08/10/1991

FIGURA ALESSANDRA

05/03/1986

FILETTI MARIA

10/03/1990

FINOCCHIARO BIAGIO

29/01/1986

FINOCCHIARO MARIA ANTONIETTA

11/05/1984

FISCELLA DANIELA

15/07/1985

FLORIDDIA ALESSIA

11/10/1991

FONTANELLA GIOVANNI

14/05/1987

FORTE GIULIA

11/04/1990

FORTUNA MONIA

20/06/1985

FRASCA CACCIA ANTONELLA

10/09/1991

FRASCA GIOVANNI

26/05/1985

FRESTA ELEONORA

11/02/1991

FRESTA STEFANIA

06/05/1987

FRONTE FEDERICA

08/01/1991

FUCCELLA JENNIFER

17/07/1989

FUCILE MONIKA

10/08/1990

FURNERI AGATA

06/04/1988

GAGLIANO JLENIA CONCITA

09/08/1982

GALESI GAETANO GABRIELE

03/09/1990

GALVAGNA GIUSEPPE

09/02/1982

GALVAGNO MARTINA

21/11/1988

GAMBADORO MARIA DOMENICA

08/09/1978

GAMBUZZA ANTONIETTA

15/08/1975

NOMINATIVODATA DI NASCITA
GAROZZO ALESSANDRA

13/01/1981

GERACE SARA

15/05/1983

GERACI VINCENZO

12/06/1990

GERVASI GIANCARLO

25/08/1982

GIAMMELLO MARTA

28/05/1992

GIANNETTO VALENTINA

10/03/1989

GIANNINO' SERGIO

01/05/1988

GIANNONE ANNALISA

08/11/1988

GIANNONE GIANLUCA

26/07/1976

GIGANTE ADRIANA

30/12/1972

GIUGA TOMMASO

05/08/1990

GRANIERI SIMONA

18/10/1991

GRASSO ELEONORA

22/02/1992

GRASSO GIONATHAN

14/06/1987

GRECO DARIO

18/12/1981

GUCCIONE ALESSANDRA

12/05/1990

GUGLIOTTA DANIELE

18/04/1986

GUGLIOTTA MARIA

16/09/1986

GULLETTA GABRIELE

28/07/1986

GULLOTTA DOROTEA MARIA

08/09/1990

GUZZARDI ROBERTA

07/02/1991

IABICHINO MARIA LUCIA

14/12/1986

IACONO ALESSIA

21/06/1984

IANNI FRANCESCO

28/04/1981

IDONEA FRANCESCA DANIELA

02/07/1980

ILACQUA FORTUNATA

27/09/1991

IMPOCO STEFANIA

24/05/1991

INCARDONA SIMONA MARIA

14/05/1990

INSANGUINE ANNA MARIA

05/03/1983

IUPPA GLORIA MARIA RACHELE

17/08/1991

NOMINATIVODATA DI NASCITA
JAMAL EDDINE FADWA

29/03/1990

JAMICELI CATERINA

05/09/1990

LA MASTRA FRANCESCO

15/07/1985

LA SPINA CARLOTTA

24/10/1990

LA SPINA EMILIA MARIA VIOLETTA

09/05/1987

LABRUNA LAURA

16/05/1989

LANZA SIMONA

08/11/1990

LAUDANI ROBERTA

02/09/1978

LAVENIA CINZIA

27/11/1976

LE METRE GIANMARIA

20/09/1988

LEANZA LINA

08/04/1983

LEANZA ROBERTA

15/05/1991

LEANZA VERONICA ERMELINDA

11/06/1985

LEONARDI ALESSIA

18/05/1990

LEONARDI MARIKA

13/07/1990

LEOTTA SANTI

11/03/1991

LIBERTI LUCA ALFONSO

16/02/1991

LICCIARDELLO JESSICA

21/05/1990

LICITRA ALESSIA

03/02/1988

LIMOLI SALVATORE

11/09/1979

LIOTTA ANGELO

20/06/1990

LISI SILVIA

18/12/1987

LIVADIA VITO

07/08/1984

LO BIANCO ANDREA

25/09/1990

LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA

07/03/1992

LO RE FLAVIA

20/02/1978

LO TAURO GIORGIA

18/12/1990

LOMBARDO ANTONIO

24/04/1990

LOMBARDO FRANCESCO

19/12/1985

NOMINATIVODATA DI NASCITA
LOMBARDO OLIVIA MARIA

19/09/1989

LONGHITANO ROBERTA

28/11/1990

LONGO DARIO

31/05/1988

LOPES FRANCESCO

28/09/1990

LOREFICE LAURA

23/10/1991

LOTTA DANIELE

26/08/1988

MACCA MARIALAURA

22/03/1989

MACCARRONE CONCETTA

02/02/1991

MACCAVINO PIETRO

27/09/1989

MACCORA ALESSIA ROSALIA

11/01/1982

MAGNANO GIOVANNI

12/03/1991

MAGNANO SAN LIO NICOLETTA

19/03/1988

MAGRA MARIA CATENA LETIZIA

30/09/1987

MAINENTI FRANCESCO GIOVANNI

30/11/1983

MAIORANA LAURA SERENA

15/06/1985

MALAFARINA FRANCESCA

16/01/1983

MALENA ROSINA

01/05/1988

MALLIA ENRICO

04/11/1988

MALTESE DALIA

16/12/1980

MANCUSO VENERA

14/12/1986

MANDARA ANTONIO GIOVANNI

23/06/1988

MANGANO NOEMI

11/01/1989

MANGIAMELI CRISTIAN ORAZIO

08/01/1984

MARINO FRANCESCO ANTONIO

19/07/1990

MARINO GIUSEPPE

19/07/1991

MARLETTA ELENA AGATA MARIA

08/12/1973

MARLETTA MARTINA

14/09/1988

MARTINEZ MARCO

08/03/1985

MARZÀ FRANCESCO

18/02/1987

MASCALI VALENTINA

04/02/1985

MAUGERI ALESSANDRO LUCIANO

31/01/1990

MAURO MARIALETIZIA

24/08/1984

MAZZEPPI ANTONINO

30/08/1990

MAZZURCO MASI LORENA

12/04/1989

MESSINA GIULIA

18/10/1989

MESSINA PATRIZIA

06/07/1988

MESSINA SILVIA

23/01/1990

MESSINEO STEFANO

02/04/1991

MICA GIULIA

14/05/1990

MICCICHE' ALESSANDRO

27/03/1984

MILARDI ALESSIA

06/09/1986

MODICA RAIMONDO PIERPAOLO MARIA

29/06/1975

MONACO CHIARA

17/08/1991

MONTONERI BRIGIDA

17/08/1985

MORANA ENRICO

19/04/1989

MOTTA FISAULI ALESSIO

09/09/1982

MUDANÒ STEFANO

24/12/1980

MURÈ VALERIA

01/04/1989

NAIMO GIADA

12/06/1982

NARCISI LUCIA

04/11/1989

NASTASI ROBERTA

02/09/1989

NESPOLA AURORA

14/09/1979

NICOLOSI DIEGO

03/05/1985

NICOSIA ALESSANDRO

17/04/1989

NICOSIA ANDREA GIOVANNI

28/03/1987

NICOTRA GIUSY

17/11/1986

NUMINI ALESSANDRO

26/08/1983

OCCHIPINTI MARIA PAOLA

25/09/1989

ODDO STEFANO

31/05/1991

ORLANDO WALTER

22/01/1990

PACE MASSIMILIANO

24/01/1990

PACINO ANNA

28/03/1965

NOMINATIVODATA DI NASCITA
PAGANO GIULIA

06/08/1991

PAGLIARO YLENIA ANTONIETTA

22/10/1990

PALUMBO ADELE

13/03/1990

PANCRAZI ILENIA

13/04/1989

PAPPALARDO DAVIDE

18/01/1992

PARAVIZZINI GIULIA

15/04/1986

PARISI LAURA

12/01/1986

PARISI MARILENA

23/12/1986

PASTORELLO CHIARA

12/01/1989

PATANÈ MARIA CRISTINA

07/04/1989

PATTI ANNALISA

26/07/1981

PEDALINO ANTONIO

03/07/1985

PELLEGRITI MARIA

19/08/1976

PENNISI GUGLIELMO

01/12/1991

PENNISI MARIA FRANCESCA

28/04/1987

PENNISI MICHELE PLACIDO

11/09/1992

PENNISI SARAH

02/11/1988

PEPI FAUSTO

21/11/1983

PERA VINCENZO

07/10/1976

PEREZ MORENO SERGIO MARIA

26/04/1987

PERNICONE FRANCESCO LUCA FABIO

25/04/1983

PETRALIA ISABELLA

12/12/1978

PETRALIA PIERA

25/05/1991

PIANTICELLA LARA

01/08/1989

PICCIONE GIULIA GIUSTINA ISABELLA

10/10/1988

PINTO FEDERICA

21/03/1992

PIRRERA LUANA

04/07/1989

PISTARA' NICOLETTA

17/07/1989

PITTARI ANNALISA

09/01/1992

PLACENTI MARIA FRANCESCA

10/05/1988

NOMINATIVODATA DI NASCITA
PLATANIA CRISTINA VITTORIA

26/10/1985

PLATANIA ELEONORA

19/04/1983

PLUMARI LUCA GIOVANNI

26/05/1985

POIDOMANI ANGELICA

27/02/1984

POLICASTRI AMALIA

27/07/1991

POLITINO CATERINA

14/06/1990

POLIZZI DANIELA

27/03/1991

PORTO EVA SCOLASTICA

19/09/1983

PORTO SANTINA

16/02/1978

PRESENTE STEFANIA

12/11/1967

PRIVITERA GAETANA

23/10/1979

PROFETA GIOVANNA

30/06/1990

PROVENZANO MARIA AZZURRA

28/10/1991

PUCCIA ANDREA

06/01/1986

PUGLISI ROSARIO

29/10/1987

QUACINELLA MARTINA

20/07/1991

QUARTARONE FRANCESCA

21/08/1979

QUATTROCCHI GIOVANNA FRANCESCA

13/08/1988

QUATTRONE MARIAFRANCESCA

28/07/1986

RACITI GABRIELLA

26/05/1990

RANFALDI MARIA  ROSA   RITA

24/04/1984

RANNO STEFANO ANTONIO

13/10/1987

RAPISARDA ANTONIO

12/01/1987

RAPISARDA CRISTINA

03/06/1991

RAPISARDA GIULIA

08/07/1990

RAPISARDA ROBERTO

30/11/1989

RAVALLI ALBERTO

27/03/1989

RENDA ROSA ELENA

01/09/1986

RICCERI MARCO

22/05/1988

RICCOTTI MARIA VITTORIA

24/11/1991

NOMINATIVODATA DI NASCITA
RIOLO JESSICA

16/06/1989

RIVOLI FILIPPO

30/05/1983

RIZZO BARBARA

07/03/1992

ROMANO GAETANO ANTONINO

12/03/1986

ROMANO MARIA GIULIA IOLANDA

17/09/1991

RUSSO CRISTINA ANGELA

05/04/1973

RUSSO ELEONORA

03/02/1988

RUSSO FRANCESCO

10/09/1985

RUSSO MARIANGELA

19/10/1990

RUSSO MOROSOLI ROBERTO

10/06/1987

SAGGIO GIULIANA

16/08/1987

SAITTA EUGENIO

09/05/1988

SALEMI ALESSIA

06/06/1991

SALERNO CARLOTTA GIUSEPPA

09/06/1981

SALLEMI CHIARA

20/05/1985

SALMERI ANTONINO

06/10/1992

SALONIA ALESSIA FRANCESCA

16/04/1985

SAMMARTINO SALVATORE

30/05/1986

SANFILIPPO CLAUDIO

23/06/1984

SANTAGATI GIUSEPPE

21/07/1980

SANTAGATI GIUSEPPE SAVERIO

05/10/1990

SANTONOCITO MICHELA

16/07/1989

SANTORO IRENE

13/05/1989

SANTORO SIMONA

20/05/1992

SARDO MARTINA RITA

21/09/1986

SAVARINO ELENA

26/10/1982

SAVOCA SABRINA CONCETTA

08/12/1991

SCALA ELISABETTA

08/02/1990

SCALIA CLAUDIA MARIA

21/09/1990

SCALISI DAVIDE

21/12/1988

NOMINATIVODATA DI NASCITA
SCALONE FRANCESCO

07/12/1986

SCANDALIATO MASSIMILIANO

29/10/1985

SCANDURA ALESSIO

24/12/1990

SCARANTINO DARIO

01/08/1988

SCARFONE SIMONA IDA

14/11/1990

SCEBBA MARCO

25/11/1990

SCIAROTTA SANDRO

03/11/1986

SCIBETTA CHIARA

13/07/1989

SCIUTO SANDY

04/03/1987

SCOLLO SERGIO

10/09/1981

SCROFANI STEFANIA

14/06/1978

SCROFANI VIVIANA

16/04/1990

SERGI ANDREA

15/03/1991

SFRAGANO ERNESTO

23/09/1973

SICILIANO GIULIANA

22/06/1984

SIGNORELLI MARIA FRANCESCA

28/08/1991

SILVI MARCHINI RAISSA

20/09/1990

SINERI GIORGIA

29/06/1989

SINOPOLI MARCO

27/02/1990

SPADOLA MARIA

07/07/1990

SPARTANO CATERINA CONCETTA

15/10/1981

SPEZZI LETIZIA ANTONELLA

12/11/1985

SPINA ROSARIA

09/10/1985

SQUADRITO ALFIO

27/06/1989

STATELLO JOSEPHINE

15/07/1981

STELLA CLAUDIA

05/10/1985

STERLINO PAOLO

20/02/1983

STRANO STEFANIA

13/08/1988

SUDANO CARMELO

10/04/1978

TARANTELLO LUIGI

19/09/1985

NOMINATIVODATA DI NASCITA
TELARO VINCENZO

27/05/1991

TIDONA VALERIA

09/02/1987

TIMPANARO SONIA

26/06/1987

TIRENNA ROSSANA

17/06/1989

TOMARCHIO MARIA DANIELA

11/12/1978

TOMARCHIO PAOLA

30/06/1990

TOMASELLI CLAUDIA

28/06/1990

TOMASI FEDERICA

12/09/1991

TORNABENE GIOVANNA

01/07/1985

TORRISI DANIELA

05/05/1984

TORRISI NADIA

13/09/1989

TOSCANO EMANUELA RITA

26/09/1987

TOSCANO LAURA

18/09/1988

TRAINA BARBARA

23/11/1981

TRISCARI FLORIANA MARIA ANNETTA

17/11/1983

TROINA GIOVANNI

15/07/1989

TROVATO GRAZIA FEDERICA

01/07/1986

TUZZA GIUSEPPINA

04/07/1986

UCCELLATORE PAOLA

12/04/1990

UCCELLO SORAYA

28/08/1986

URZÌ CARMELO

03/07/1986

VADALÀ SERENA

16/05/1988

VALENTI CHIARA

20/04/1989

VANELLA CARMELO

12/07/1981

VARCHITTA GIUSEPPE GRAZIANO

19/07/1980

VASSALLO ANTONIO

04/02/1988

VELOCE ROBERTA

20/02/1989

VERZÌ CARMELO

12/03/1985

VIRGILLITO FRANCESCA

19/07/1988

VITALE ALESSANDRA

21/12/1984

NOMINATIVODATA DI NASCITA
VITALE MARINA

01/05/1984

VITALE VINCENZA

09/09/1983

ZAPPALA' SANTI GIANFRANCO

10/10/1973

ZAPPULLA ANDREA

14/10/1989

ZAPPULLA CONCETTA

22/04/1985

ZERBO NOEMI

17/05/1988

ZUPPELLI SILVIA

22/01/1991



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