Il pm Andrea Bonomo ha chiesto il rinvio a giudizio per gli indagati dell'operazione Adranos. L'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile ha permesso di azzerare il clan Santangelo-Taccuni, storico alleato di Cosa nostra catanese. L'udienza preliminare è fissata per la prossima settimana a Bicocca davanti al Gup di Catania.Anche perché il sangue alza l'asticella di attenzione delle forze di polizia. Adrano dopo gli omicidi di qualche anno fa era diventa terra presidiata e cinturata a livello militare. E i boss, diciamolo, avevano difficoltà a muoversi. Hanno dovuto aspettare qualche tempo, e anche qualche blitz per tornare a chiudere affari. E si è deciso di scendere a "patti" anche con gli ex rivali, gli Scalisi. Un accordo che ha permesso di "controllare" le estorsioni all'interno del mercato ortofrutticolo di Adrano. Una spartizione decisa a "tavolino" e "benedetta" con un regalo che il padrino Alfio Santangelo ha dotato al boss degli Scalisi. I fedelissimi del capomafia? Antonio Quaceci e Nino Crimi fino al loro arresto nel 2015, poi stati sostituiti da Salvatore Crimi e Gianni Santangelo.E in questo filone investigativo è coinvolto un un poliziotto infedele.avrebbe avuto un diretto contatto con Salvatore Crimi per rifornirsi di stupefacente da rivendere nel messinese. Nella sua auto, nel 2016, durante un controllo pianificato dagli investigatori furono trovate alcune dosi di cocaina.che già sta scontando una condanna per droga. Ma il suo nome è stato alla ribalta della cronaca per l'accusa di essere uno degli assassini della giovane biancavillese Valentina Salamone.Gianni Santangelo, di 35 anni, Antonino Bulla, di 35, Antonino La Mela, di 43, Vincenzo Bulla, di 34, Rosario Galati Massaro, di 34, Nicolò Trovato, di 27, Giuseppe la Mela, di 45, Nicolò Rosano, di 38, Salvatore Quaceci, di 26, Marco Ricca, di 28, Vincenzo Rosano, sorvegliato speciale di 50, Andrea Palmiotti, di 38, Ignazio Vinciguerra, di 53, Antonino Foti, di 25, Vincenzo Nicolosi, di 28, Maurizio Pignataro, di 41, Salvatore Sangrigoli, di 21, Luigi Leocata, di 48, Alfio Santangelo, di 65 anni, Antonino Quaceci, di 48, Nino Crimi, di 38, Salvatore Crimi, di 32, Francesco Rosano, di 28, Alfredo Pinzone, di 34, Nicola Mancuso, di 36, Biagio Trovato, di 28, Angelo Pignataro, di 30, Antonio Longo, 20 anni, Salvatore Foti, 49 anni.