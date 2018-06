che prestano servizio per conto del Comune nel delicato settore dei Servizi sociali, agli anziani e ai disabili, per rassicurarli sul pagamento degli arretrati e spiegare quali intoppi hanno provocato i ritardi, che hanno avuto effetto anche nell’erogazione puntuale degli stipendi ai dipendenti.per illustrare la delicata situazione finanziaria dell’Ente e quello che potrebbe accadere se il dissesto dovesse essere confermato dalla Corte dei Conti. "La dichiarazione di dissesto finanziario – ha spiegato il Sindaco - provocherebbe infatti gravi danni a chi presta l’opera per il Comune, motivo per cui dobbiamo fare in modo che i pagamenti siano effettuati il prima possibile. Il Comune, ad oggi, è già in grado di poter pagare tutto il 2 trimestre del 2017 – ha continuato il Sindaco - ma siamo in attesa di un’importante risposta da parte della Banca UniCredit per la prosecuzione, in regime di prorogatio, del servizio di Tesoreria Comunale, tenuto conto che lo stesso scadrà il prossimo 30 giugno”.deve essere valutata in funzione della dichiarazione del probabile dissesto finanziario, che ingloberà tutta le gestione finanziaria degli anni passati, fino al 31 dicembre 2017 e che pertanto coinvolgerà anche il periodo che si intende pagare. Per tale motivo lo stesso ha prospettato l’idea che eventualmente si valuterà la possibilità di procedere al pagamento parziale di quanto maturato nel corso del 1 semestre del 2018. In ogni caso, ha assicurato che nei prossimi giorni, non appena si definirà la vicenda relativa alla proroga della tesoreria Comunale si provvederà al pagamento di somme.– ha dichiarato il Sindaco D’Anna saremo in grado di effettuare dei pagamenti in favore delle Cooperative Sociali che auspico possano essere utilizzati per corrispondere ai dipendenti parte degli emolumenti maturati" Sono stati affrontate anche le problematiche relative al pagamento di quanto dovuto con i sottoconti regionali, per il quale è già stata inviata la necessaria documentazione alla Regione e si è in attesa del relativo accredito e del pagamento delle somme di cui al progetto “Home Care”, il cui accredito è prossimo tenuto conto che il Comune di Giarre sta effettuando l’ultimo adempimento di regolarizzazione DURC al fine di ottenere quanto spettante.e mezza: entro il prossimo 5 luglio sarà effettuato un ulteriore pagamento. La rassicurazione è arrivata dalla banca che, su richiesta del sindaco, ha comunicato di aver avviato l’iter per il pagamento del mandato e che la valuta porterà la data del 5 luglio. “Abbiamo sbloccato i pagamenti - precisa il Sindaco D’Anna - e ci appelliamo al senso di responsabilità della ditta che svolge il servizio nonché dei lavoratori affinché, date queste importanti novità, lo sciopero indetto per il prossimo lunedì 2 luglio possa essere revocato. Anche in questo caso, abbiamo avuto degli intoppi del servizio di Tesoreria - sottolinea il primo cittadino- ma stiamo lavorando intensamente affinché episodi come questo non si verifichino più. Sarebbe un ulteriore peccato uno stop nella raccolta rifiuti – conclude il Sindaco - dopo i passi avanti fatti a giungo, mese in cui abbiamo potuto conferire i rifiuti nelle varie piattaforme, compreso l’umido”.