di oggetti atti ad offendere. Nello specifico, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti nella mattinata di ieri, intorno alle 07.40, su disposizione della locale sala operativa, si recava nel quartiere Santa Maria Goretti nei pressi dell’aeroporto, per la segnalazione di una aggressione in corso.colpita violentemente con una mazza da baseball dal cognato per futili motivi e veniva, altresì, minacciata di morte. Alla base di tale aggressione sembrano esservi dei dissidi di natura familiare perduranti da diversi anni. A causa delle lesioni la vittima è stata trasportata presso il locale nosocomio ove i sanitari riscontravano una prognosi di gg. 10. Pertanto, il D. L. veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.