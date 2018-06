Coloro che sono ritenuti i vertici del clan Scalisi di Adrano rischiano 20 anni di reclusione. Pietro Maccarrone, Alfredo Mannino, Nicola Amoroso, Vincenzo Biondì, solo per fare alcuni nomi degli imputati chiave. Estorsioni, furti e rapine. Le indagini della polizia hanno fotografato assetti e affari degli storici alleati della famiglia Laudani. Sul gradino più alto della cosca c’è Pippo Scarvaglieri, che sarà processato con il rito ordinario. La mappa del potere è stata rivelata anche dai collaboratori di giustizia, Gaetano Di Marco e Pippo Leanza. Le pm hanno chiesto alla Gup Giuliana Sammartino di condannarli rispettivamente a 5 anni e 3 anni e 8 mesi.Sono alcune delle attività documentate dall’inchiesta. Nelle carte della magistratura si parla di 22 casi di estorsione e tentata estorsione. E inoltre gli Scalisi avrebbero messo le mani nel controllo del mercato delle uova, della carne e anche della macerazione delle arance. Chi voleva fare commercio in città doveva pagare una sorta “di tassa” al clan. Da qui il nome Illegal Duty dell’operazione della Dda di Catania. Ma non è finita. Le indagini hanno permesso di immortalare l’accordo, per certi versi storico, con i Santangelo per la fornitura di droga.Pietro Maccarrone, 20 anni, Alfredo Mannino, 20 anni, Nicola Amoroso, 20 anni, Vincenzo Biondì, 20 anni, Gaetano Di Marco (collaboratore di giustizia), 5 anni, Giuseppe Mannino, 18 anni, Claudio Zermo, 8 anni, Salvatore Severino, 8 anni, Pietro Severino, 16 anni, Salvatore Di Primo, 12 anni, Biagio Mannino, 16 anni, Alfredo Bulla, 20 anni, Alessio La Manna, 20 anni, Antonino Furnari, 18 anni, Agatino Leanza, 14 anni, Antonino Leanza, 10 anni, Carmelo Scafidi, 12 anni, Nicola Santangelo, 8 anni, Agatino Perni, 12 anni, Giuseppe Maccarrone, 20 anni, Pietro Castro, 10 anni, Vincenzo Valastro, 20 anni, Vincenzo Pellegriti, 15 anni, Salvatore Scafidi, 10 anni, Sebastiano Salicola, 10 anni, Giuseppe Sinatra, 8 anni, Angelo Bulla, 12 anni, Mauro Giuliano Salamone, 8 anni, Angelo Calamato, 8 anni, Giuseppe Pietro Lucifora, 12 anni, Alfio Lo Curlo, 8 anni, Alfredo Pinzone, 8 anni, Massimo Di Maria, 10 anni, Emanuel Bua, 8 anni, Giuseppe Liotta (collaboratore di giustizia), 3 anni e 8 mesi.