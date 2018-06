Organizzato dalla giornalista Sarah Donzuso, la prima edizione dell'evento risale al 2012 e anno dopo anno è cresciuta, conquistando i cuori dei tanti "tifosi" che aderiscono all'iniziativa. Lo scopo è quello di aiutare l'associazione ONLUS CORALIUM - presieduta da Francesco Reitano - che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità: con i proventi della partita - offerte libere che chi desidera può depositare nel salvadanaio posto a bordo campo - si aiutano questi ragazzi e le loro famiglie promuovendo attività e laboratori utili a tutto il nucleo familiare. “Abbiamo contribuito a finanziare le famiglie per i progetti personalizzati per i ragazzi. Come assistenza, tutoraggio e sostegno al dopodinoi”, dice il presidente Francesco Reitano.Quest'anno l'evento si svolgerà il prossimo 30 giugno alle ore 17 presso il Soccer Village (ex campi Meridiana) in via Ugo La Malfa. A scendere in campo 4 squadre: Ferrari Club Italia, Sportland, le All Stars di Luca Napoli e la squadra Coralium composta dai familiari ma anche da giornalisti e volti noti della TV. "Portare avanti queste iniziative non é certo semplice ma noi vogliamo farlo per dare un calcio all'invisibilità a cui spesso sono costrette queste famiglie con le istituzioni sorde ai gridi di allarme", dice Sarah Donzuso, organizzatrice dell'evento giunto alla settima edizione. Tanti i partner che hanno reso possibile organizzare l'edizione 2018: il Ferrari Club Italia, Sportland, Arabicaffè, MVM Holding, Laserline Italia, Tabaccheria 67, Emme Erre Grafica e Quatto Canti suites.a realizzare questo evento: grazie alla loro generosità riusciamo a regalare un pomeriggio di svago a tutti coloro che parteciperanno e proveremo a riflettere tutti insieme sui problemi della disabilità e delle difficoltà che vivono le famiglie", conclude Sarah Donzuso.