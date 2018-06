Ma se arriva l’arresto il gruppo assicura - o almeno dovrebbe assicurare - il mantenimento in carcere anche per i familiari. Così sarebbe stato garantito dai vertici della ‘piazza’ di Via Alogna, gestita dal “manager” Antonino Mirko Gugliemino. Il gruppo di spaccio è stato disarticolato, questa mattina, nell’ambito della maxi operazione antidroga Bivio eseguita dai carabinieri.(di via Alogna e di via Trovato), le intercettazioni hanno permesso di entrare dentro il sistema criminale descritto nelle oltre duecento pagine dell’ordinanza firmata dal Gip Santino Mirabella.Non mancano le lamentele per i soldi, che secondo i “sodali” finiti in gattabuia sono troppo pochi rispetto alla vita da detenuto.Consolo: “i soldi te li hanno mandati?” (dice riferendosi ai gestori della piazza di spaccio di via Alogna). La donna: “Sì, 40 euro... - inc.- L'altro giorno c'è andata tua mamma e i vanniau... scupini e cessi…".“E non ha ragione?”, domanda Consolo. La compagna però preoccupata evidenzia: “A me mi stanno mantenendo!”. “E con 40 euro ti stanno mantenendo? E io mi sto facendo 10 anni di galera?”“Perchè mi sono accolto le cose? E perché non me le dovevo accollare che mi prendevano per sbirro (insomma il pusher si è addossato tutte le responsabilità sulla droga rinvenuta e non ha accusato gli altri indagati).”Consolo: “Ma Coccolino è venuto?”La donna: “Non è venuto nessuno”Consolo: “Ognuno si piange le sue responsabilità... come si piange Coccolino le sue responsabilità se non mi manda i soldi. Perché poi le persone lo possono anche ammazzare. Perché poi ci sono le persone in mezzo... perché tu (per gli investigatori si riferisce a Guglielmino) stai facendo rischiare un ragazzo, senza avergli detto che c'era tutta sta cosa (la droga sequestrata dai carabinieri in un nascondiglio)”“E' la sua secondo te?” (il riferimento è ancora alla droga rinvenuta.) La risposta di Consolo è quasi ironica: Perché di chi è...di chi è....la mia... certo”.Consolo, infatti nel corso di un altro colloquio con la convivente e il fratello, dice: “Vi vai unni iddu e ci dici… mi dissi Simone che appena non ci manni i soddi ti chianci i to conseguenze”. Insomma Coccolino doveva rispettare i patti e versare i soldi in contanti. In caso contrario? Guglielmino "piangerà" le conseguenze. Consoli mette in campo l'ipotesi di spifferare tutto ai magistrati. Certo non poteva pensare che le sue conversazioni le stavano registrando i carabinieri.