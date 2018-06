. Un'attività tecnica, delicata e di precisione, che serve a trovare dettagli utili ad individuare la persona che ha sparato contro il giovane meccanico di San Cristoforo. Le indagini proseguono serratissime. E senza sosta.Il fatto che il ferimento è avvenuto a San Cristoforo poteva far ipotizzare che si trattasse di un regolamento di conti della malavita, invece si tratterebbe di una questione personale. Anzi per la precisione l'azione di fuoco sarebbe legata all'attività di meccanico della vittima. Non a caso l'agguato è avvento a pochi passi dalla sua officina. La pista è quella di un contrasto finito a pistolettate. A sparare comunque è stato qualcuno che ha, chiaramente, a disposizione delle armi. Quindi anche se la mafia non c'entra, chi ha sparato potrebbe essere una testa calda del quartiere. La Squadra Mobile non sta lasciando nulla al caso.Conficcata nel polmone la pallottola che prima ha colpito il braccio, provocando una serie di fratture, e poi è finita al torace. I medici del nosocomio di via Plebiscito lo hanno immediatamente portato in sala operatoria. Prima sono intervenuti chirurgicamente al polmone per estrarre il proiettile. E dopo sono passati al braccio. Piano piano il giovane meccanico migliora. Il 20enne è ancora ricoverato in terapia intensiva. E i sanitari non hanno sciolto la prognosi.