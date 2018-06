invia una nota in risposta a quanto affermato da Angelo D'Anna che riportiamo di seguito.da parte del Sindaco di Giarre, Angelo D'Anna, si precisa quanto segue: In questi anni, prima e dopo le competizioni elettorali, sono state fatte dichiarazioni che meritavano adeguate repliche e financo tutela giudiziaria. Il contegno del silenzio che ho deciso di adottare per aspettare gli atti, i fatti e l'affermazione della verità, è stato utilizzato per strumentalizzazioni e azioni di vera e propria delegittimazione che, oggi, più che mai, stante il trascorrere del tempo e l'assenza di qualsiasi contraddittorio politico, assumono una gravità tale da trovare sede solo in tribunale. Coerentemente con quanto fatto in questi cinque anni, non replico alle parole. Da oggi, però, rassegnerò i fatti all'Autorità Giudiziaria, Unica Autorità a cui è demandato il compito di attribuire responsabilità. Tanto si doveva, Teresa Sodano"