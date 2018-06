Poco dopo la consegna della fascia da primo cittadino da parte del commissario straordinario uscente, il Dottor Salvatore Scalia.E’ sicuramente una sfida, ma se vogliamo che qualcosa cambi, dobbiamo metterci in campo. Non possiamo sperare che avvengano da sole le cose. Quindi un impegno, impegno che io mi aspetto da parte di tutti perché Acireale è bellissima ma anche una città in cui le regole non vengono rispettate. Per questo motivo è necessario che il cambiamento parta da tutti noi cittadini, cambiare le abitudini e l’atteggiamento. Una sfida dicevo, una battaglia difficile. Non sono un illuso - conclude - le difficoltà ci saranno i problemi economici non mancheranno, situazioni ingarbugliate all’interno degli uffici ma noi dobbiamo avere una visione, una speranza e l’idea di riuscire ad essere artefici della rinascita di Acireale. Cercherò di amministrare in maniera assolutamente trasparente e anzi, posso e voglio garantirlo. Non possiamo prendere scorciatoie o fare passi falsi. Invito tutti a restarmi sempre accanto e ad accompagnarmi in questo percorso”.