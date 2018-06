Vincenzo Di Fiore, che lo scorso 24 giugno avrebbe voluto rientrare a Catania da Treviso, dove era con la famiglia. Ma non c'è riuscito. Non solo il volo che aveva prenotato con Ryanair non è partito, ma l'uomo non è stato nemmeno riprotetto su altro volo, né ha voluto prendere l'autobus messo a disposizione dalla compagnia aerea per fare ritorno a Catania.rientro. Pagando nuovi biglietti aerei da Venezia, sborsando ben 400 euro oltre il costo già sostenuto. Ma non accetta il trattamento subito e denuncia tutto in una lettera nella quale racconta l'incredibile disavventura.con due ore di ritardo, e poi cancellato. Dalla compagnia è arrivato solamente un sms di scuse per la cancellazione- scrive. Dal sito Flightradar24 mi sono accorto che alle 23.30 circa il colo Catania Treviso è atterrato a Venezia, ed abbiamo poi saputo che è rientrato senza passeggeri per Catania".è atterrato a Venezia. I passeggeri sono rimasti all'interno dello scalo, che però a mezzanotte ha chiuso. Sono dunque stati ospitati, a spese della compagnia aerea, in alcuni alberghi vicini l'aeroporto.Il personale dell'aeroporto, suo malgrado ha a stento contenuto la rabbia di tanti, soprattutto alla notizia che non vi erano posti nei voli dei giorni seguenti. Molti passeggeri hanno quindi acquistato on line biglietti con altre compagnie a prezzi elevatissimi. Ci hanno sistemati in vari alberghi nei pressi dell'aeroporto, giungendovi oltre le due di notte".hanno offerto il trasporto in autobus fino a Catania (oltre venti ore di viaggio, soluzione peraltro assurda). E' impensabile che una compagnia aerea possa causare tanto disagio, e possa abbandonare centinaia di passeggeri, senza un valido motivo e senza proporre valide soluzioni alternative. Sarebbero necessarie sanzioni adeguate da parte delle autorità competenti""Sono arrivato a Catania il giorno seguente alle ore 21.30 - conclude - acquistano al costo di 414 euro tre biglietti con la compagnia Easy Jet. Non so se mai mi rimborseranno il disagio ed il danno economico patiti".